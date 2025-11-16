Diario y Radio Universidad Chile

Servel informa que el 99,81% de las mesas en Chile ya están instaladas para votar

El Servel reportó que casi la totalidad de las mesas del país ya está operativa para recibir votantes, con varias regiones alcanzando el 100% de instalación.

Elecciones 2025

El Servicio Electoral (Servel) informó que el 99,81% de las mesas de sufragio en Chile ya están instaladas para el proceso de votación. De un total de 40.473 mesas, 40.396 se encuentran operativas y disponibles para recibir a los votantes.

Según los datos entregados por el organismo, este es el porcentaje de instalación por región:

  • Arica y Parinacota: 99,57%

  • Tarapacá: 98,85%

  • Antofagasta: 100%

  • Atacama: 100%

  • Coquimbo: 100%

  • Valparaíso: 99,64%

  • Región Metropolitana: 99,71%

  • O’Higgins: 100%

  • Maule: 99,96%

  • Ñuble: 100%

  • Biobío: 99,94%

  • La Araucanía: 100%

  • Los Ríos: 100%

  • Los Lagos: 99,95%

  • Aysén: 96,72%

  • Magallanes: 99,29%

El Servel indicó que continúa monitoreando la instalación total de mesas a nivel nacional.

