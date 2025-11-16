Servel informa que el 99,81% de las mesas en Chile ya están instaladas para votar

El Servicio Electoral (Servel) informó que el 99,81% de las mesas de sufragio en Chile ya están instaladas para el proceso de votación. De un total de 40.473 mesas, 40.396 se encuentran operativas y disponibles para recibir a los votantes.
Según los datos entregados por el organismo, este es el porcentaje de instalación por región:
-
Arica y Parinacota: 99,57%
-
Tarapacá: 98,85%
-
Antofagasta: 100%
-
Atacama: 100%
-
Coquimbo: 100%
-
Valparaíso: 99,64%
-
Región Metropolitana: 99,71%
-
O’Higgins: 100%
-
Maule: 99,96%
-
Ñuble: 100%
-
Biobío: 99,94%
-
La Araucanía: 100%
-
Los Ríos: 100%
-
Los Lagos: 99,95%
-
Aysén: 96,72%
-
Magallanes: 99,29%
El Servel indicó que continúa monitoreando la instalación total de mesas a nivel nacional.