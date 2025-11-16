Servel informa que el 99,81% de las mesas en Chile ya están instaladas para votar

El Servicio Electoral (Servel) informó que el 99,81% de las mesas de sufragio en Chile ya están instaladas para el proceso de votación. De un total de 40.473 mesas, 40.396 se encuentran operativas y disponibles para recibir a los votantes.

Según los datos entregados por el organismo, este es el porcentaje de instalación por región:

Arica y Parinacota: 99,57%

Tarapacá: 98,85%

Antofagasta: 100%

Atacama: 100%

Coquimbo: 100%

Valparaíso: 99,64%

Región Metropolitana: 99,71%

O’Higgins: 100%

Maule: 99,96%

Ñuble: 100%

Biobío: 99,94%

La Araucanía: 100%

Los Ríos: 100%

Los Lagos: 99,95%

Aysén: 96,72%

Magallanes: 99,29%

El Servel indicó que continúa monitoreando la instalación total de mesas a nivel nacional.