"Show mediático": exministra Vivanco cuestiona diligencias en caso Muñeca Bielorrusa

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a los recientes allanamientos realizados en el marco del caso Muñeca Bielorrusa, declarando que se trató de un “show mediático” y afirmando sentirse “maltratada”.

La exmagistrada entrega estas declaraciones tras llegar a votar al Colegio Las Condes, en la comuna homónima, donde fue consultada por la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que decretó prisión preventiva para su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

En sus palabras, Vivanco defendió su trayectoria al señalar: “Yo entré al Poder Judicial con la convicción de poder colaborar en la administración de justicia. Yo tuve una larguísima carrera académica y profesional y yo no entré porque estuviera cesante, sino que entré porque quería aportar al país”.

La removida ministra del máximo tribunal además sostuvo su inocencia dentro del caso, el cual investiga delitos de cohecho, soborno y lavado de activos relacionados con siete fallos de la Corte Suprema que favorecieron al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. Dichos fallos, que enfrentaron a este consorcio con Codelco en litigios entre 2023 y 2024, obligaron a la empresa estatal a desembolsar más de $17.500 millones.

Respecto al operativo policial, Vivanco expresó su descontento: “No se hacen estas cosas de entrar a una casa con perros, sin necesidad, eso se hace en redadas de droga (…) Un perro que olfateaba dinero en mi casa. ¿Qué había? El sueldo de la nana y una plata que había sacado mi hija de la cuenta de ahorro, no había nada más. En la caja fuerte que nosotros tenemos había dos collarcitos míos y los pasaportes. Entonces todo esto es un show mediático, es para hacer un show”.

Asimismo, agregó que esta situación envía un mensaje negativo para las instituciones, comentando: “Es una mala imagen que una persona que trató de colaborar y todo se la dé por culpable antes de que en definitiva se la pueda juzgar. Y yo esto ya lo viví, yo tuve un proceso de remoción de un mes (en la Corte Suprema) y, en consecuencia, la verdad es que yo siento que he sido muy maltratada en esto y no es un buen mensaje para las instituciones”.

Hasta el momento, Ángela Vivanco no ha sido formalizada. El Ministerio Público presentó una querella de capítulos en su contra y, de ser admitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de la fiscal Carmen Gloria Wittwer, procederá a presentar cargos.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.