Voto en el extranjero: Jeannette Jara se impone en Japón, China y Corea del Sur

De acuerdo a los resultados preliminares, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, se impuso en Corea del Sur, China y Japón.
La abanderada lideró las votaciones en Seúl —ciudad donde se encontraba el local habilitado para la votación— con 73 de las preferencias, seguida por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, con 21 votos.
Más atrás se encuentra Evelyn Matthei (18), Johannes Kaiser (7), Eduardo Artés (4), Harold Mayne-Nicholls (4), Franco Parisi (2) y Marco Enríquez-Ominami (1 voto).
En China, de un total de 46 votos, Jara obtuvo 14 preferencias, seguida de Evelyn Matthei con 12 votos y Johannes Kaiser con 7. ME-O obtuvo 2 votos, mientras que Parisi y Mayne-Nicholls obtuvieron 1.
En Tokio, Japón, la abanderada de Unidad por Chile alcanzó 104 votos (46,22%), seguida de Evelyn Matthei con 40 votos (17,78%) y Johannes Kaiser con 29 (12,89%).
Kast alcanzó 25 preferencias, Parisi obtuvo 13 votos, Mayne-Nicholls 7, Artés 5 y Enríquez-Ominami 2.
Cabe señalar que, para estas elecciones presidenciales, el padrón electoral en el extranjero es de 160.935 electores. Se han habilitado 427 mesas y 119 locales de votación en 65 países.