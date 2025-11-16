Voto en Nueva Zelanda y Australia: Lidera Jeannette Jara y Kaiser da la sorpresa en las derechas

La jornada electoral ya concluyó en Nueva Zelanda y Australia, donde las mesas cerraron antes que en Chile debido a la diferencia horaria.

En ambos países, la candidata oficialista Jeannette Jara se ubicó en primer lugar. Según datos preliminares entregados por Mega, Johannes Kaiser quedó en segunda posición, seguido por José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

En Nueva Zelanda, Jara obtuvo 653 votos (55,13%), Kaiser 166 (14,02%), Kast 123 (10,39%) y Matthei 112 (9,46%). Más atrás se ubicaron Franco Parisi con 83 votos (7,01%), Harold Mayne-Nicholls con 27 (2,28%), Marco Enríquez-Ominami con 11 (0,93%) y Eduardo Artés con 9 (0,76%). Hubo un voto nulo y ninguno en blanco.

En Australia, Jara alcanzó 859 votos (45,17%), Kaiser 322 (16,94%), Kast 299 (15,72%) y Matthei 268 (14,09%). Franco Parisi sumó 91 votos (4,78%), Mayne-Nicholls 31 (1,63%), Enríquez-Ominami 18 (0,95%) y Artés 14 (0,74%). Se registraron 19 votos nulos y uno en blanco.

Estos resultados son preliminares y deberán ser confirmados por el Servel al cierre de todas las mesas en Chile, previsto para las 18:00 horas.