“Yo sé que Evelyn no se va a perder”: Johannes Kaiser y apoyos en un eventual balotaje

Hasta el Liceo 7 de Providencia llegó esta mañana el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, para emitir su voto en estas elecciones presidenciales y parlamentarias. En ese contexto, reiteró que su apoyo está comprometido con cualquier candidatura que se oponga —dijo— a la continuidad del actual Gobierno.

Consultado por su postura frente a un eventual balotaje, Kaiser afirmó que respaldará “a toda candidatura que esté en oposición a la continuidad de este muy mal Gobierno”, insistiendo en que “sin duda” haría campaña por quien compita contra la carta oficialista. También apuntó que, a su juicio, impedir que el Partido Comunista llegue al Ejecutivo es una prioridad para su sector.

Al ser preguntado por si espera el mismo respaldo de figuras como José Antonio Kast y Evelyn Matthei, Kaiser sostuvo que “todos los actores involucrados van a actuar con la responsabilidad que se les conoce históricamente en esta materia”. Añadió además que “yo sé que Evelyn no se va a perder en esta materia”, expresando confianza en la unidad opositora.

Kaiser señaló que no pondrá condiciones a su apoyo en una eventual segunda vuelta y que las “resistencias internas” desaparecerán después de la elección. “No pongo condiciones de ningún tipo en el respaldo mío ni en el de mis parlamentarios”, afirmó.

Respecto de un posible cuarto lugar en la carrera presidencial, el diputado descartó frustración. “Aquí estamos proponiendo un proyecto político, veremos si el pueblo de Chile nos quiere respaldar y, si no le gusta, bien también. Para eso está la democracia”, indicó.

Finalmente, defendió la relevancia de la agenda valórica, afirmando que es inseparable del debate sobre seguridad. “Hay que poder caminar y masticar chicle al mismo tiempo”, dijo, agregando que el origen del problema delictual está ligado a la pérdida de respeto por la ley y a una “corrupción en el Estado” que, sostuvo, también responde a un deterioro valórico.