Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de febrero de 2026


Carter, hermana de Kaiser y Huenchumilla electos en La Araucanía: Perdió Loncon

En La Región de La Araucanía, con cinco senadores a elegir, resultó vencedor con la primera mayoría el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en cupo por Republicanos, con el 14,49% de los votos (92.373).

En La Región de La Araucanía, con cinco senadores a elegir, resultó vencedor con la primera mayoría el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en cupo por Republicanos, con el 14,49% de los votos (92.373).

Elecciones 2025

En La Región de La Araucanía, con cinco senadores a elegir, resultó vencedor con la primera mayoría el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en cupo por Republicanos, con el 14,49% de los votos (92.373).

En tanto, la nacional libertaria Vannesa Kaiser, hermana de Johannes Kaiser, quedó en segundo lugar con el 8,92% de los sufragios (56.887).

Mientras que en tercer lugar quedó el senador DC Francisco Huenchumilla, quien logró la reelección con el 8,58% de los votos (54.692).

Los otros dos cupos fueron para el RN Miguel Becker, con el 7,40% (47.169) y el independiente PPD Ricardo Celis, quien obtuvo el 6,12% de las preferencias (39.037).

No fue elegida la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, quien postulaba como independiente en cupo del PC. Obtuvo sólo el 6,01% de las preferencias (38.324).

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
"Lo lamento profundamente": Muñoz confirma acciones de EE.UU. en su contra por proyecto de cables submarinos con China
post-title
Cierre de gira en Rapa Nui: Boric entrega viviendas con pertinencia cultural y defiende meta del Plan de Emergencia
post-title
Venezuela: ordenan las primeras 379 liberaciones tras promulgación de la Ley de Amnistía
post-title
Subtel definirá en semanas el futuro del cable submarino con China

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X