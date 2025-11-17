Con guiños a todos menos a Kaiser: Jara busca un amplio espectro para la segunda vuelta

“Vamos a tener días intensos, pero esos son los que a mí me gustan”. Con ese espíritu estaría enfrentando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, (DC), Jeannette Jara.

Luego de unos resultados que estuvieron por debajo de lo esperado, al no alcanzar el umbral del 30% y ubicarse a muy poca distancia de José Antonio Kast -la militante del PC llegó al 26% y el republicano al 24-, la exministra realizó importantes guiños a las candidaturas que no llegaron al balotaje.

En su discurso post elecciones, que tuvo lugar en la Plaza San Francisco, en Santiago Centro, Jara agradeció a sus adherentes y también envió un saludo “a aquellos que han tenido que enfrentar grandes problemas”.

“En primer lugar, a Evelyn Matthei, que fue víctima de una campaña horrible que se basó en instalar mentiras, en desacreditarla. Esos hechos en la política no se pueden permitir”, recalcó la candidata.

Jara además destacó las figuras de Marco Enriquez Ominami, por “su tesón y análisis crítico”; de Eduardo Artés, “por su capacidad y por siempre estar rodeado de la juventud”; de Harold Mayne-Nicholls, a quien calificó como un “tremendo líder” y de Franco Parisi, que para la militante del PC, fue “la sorpresa de la noche”.

“Quiero felicitarlo porque ha sabido interpretar con medidas radicales e innovadoras un gran sentir ciudadano y es obligación de nosotros escuchar al pueblo. Al pueblo se le escucha, se le atiende y se le trata de interpretar. Por eso lo que ha hecho Franco Parisi no es menor y se merece nuestro respeto y nuestro aplauso”, afirmó.

Del mismo modo, Jara relevó propuestas concretas de los candidatos, como la devolución de IVA del propio Parisi, las esquinas deportivas de Mayne-Nicholls o el programa para reducir las listas de espera oncológicas de Evelyn Matthei.

“Esas ideas deberían estar en el programa de gobierno de quien sea elegida presidenta. No importa quien sea elegida presidenta en segunda vuelta, pero debería tomarla esa presidenta”, remarcó.

La candidata del oficialismo aprovechó, por otra parte, de interpelar a su contenedor, José Antonio Kast y remarcar las diferencias entre ambos. A su juicio, en segunda vuelta, “no habrá solo dos candidatos con dos proyectos de país muy distintos detrás”, sino que también “con liderazgos distintos”.

“Yo les quiero decir que no voy a hablar solamente de lo que voy a hacer, sino que una vez más quiero reivindicar lo que hemos hecho. Recuperamos 580 mil puestos de trabajo, aumentamos históricamente el sueldo mínimo, sacamos adelante las 40 horas y por cierto, aun cuando muchos se opusieron, sacamos adelante una reforma previsional para el país. Esto lo logramos hacer en tres años en los que estuve como ministra. Lamento que en los 16 años que Kast estuvo como diputado, nadie recuerda una sola ley, un solo acuerdo que haya impulsado. Esa es la realidad”, indicó.

De acuerdo a Jara, vendrán “días intensos, pero esos son los que a mí me gustan. ¿A qué se viene a la vida? Si no es a luchar para combatir la desigualdad, a vivir la vida con intensidad y con alegría y a abrazarnos como la única patria que somos”, reflexionó.

“Quiénes nos dividen y siembran el odio, hacen un muy mal negocio para el futuro de Chile. Desde ya, les agradezco hoy día su apoyo a todos los chilenos y chilenas que votaron por mí y a aquellos que no lo hicieron, quiero decirles que mi corazón está abierto y disponible para tratar de convencerles y ganar conciencias y corazones”, prometió.

Lagos Weber y Sepúlveda: Es una “elección abierta” y “esto recién está comenzando”

Después de que se conocieran resultados parciales, pero que poco a poco dejaron claro el difícil escenario al que se enfrentará Jara en segunda vuelta, los primeros en pronunciarse en su comando fueron los senadores y voceros, Ricardo Lagos Weber (PPD) y Alejandra Sepulveda (IND).

Estos últimos, también dejaron en claro que la estrategia será ir por cada voto destinado a las otras candidaturas, desde Eduardo Artés a Evelyn Matthei, solo excluyendo a Johannes Kaiser.

Según la senadora Sepúlveda, lo que se hará no será conversar con los ex postulantes de La Moneda, sino que más bien con sus votantes: “Tenemos que ir a conversar con esas personas y ver qué les hizo sentido”, dijo.

A su parecer, “esto recién está comenzando”. “La primaria de la derecha ya fue, ahí está, hoy día tenemos a Kast y cómo hemos dicho durante toda la campaña, ¿cuándo responde? ¿Cuándo va a decir lo que piensa? ¿Cuándo va a decir efectivamente qué es lo que pasa con nosotras, las mujeres y nuestros derechos? ¿Qué es lo que va a decir sobre los seis mil millones de dólares en 18 meses? ¿Dónde está el recorte? Él tiene que dar muchas explicaciones al país”, aseguró.

Por su parte, el senador Lagos Weber aclaró que no se trata necesariamente de cambiar el programa de Jara, pero qué si hay que “ver qué cosas podemos tomar” de los otros candidatos.

“Acá tenemos que escuchar lo que dicen los chilenos que hablaron fuerte y claro, porque la votación no fue que dos personas capturaron una votación tremenda y el resto fueron de un dígito. Acá hubo candidatos que quedan en el camino que tienen una importante votación”, observó.

El parlamentario planteó que ahora la elección está abierta y que “aquí no se trata simplemente de sumar los votos que tenga cada uno”.

“En muchas elecciones del pasado, la suma de aquellos que ganaron de un sector sumado no explicaron el resultado de la elección final. El 2017 es el ejemplo concreto que tengo en mente, o la elección de mi viejo (Ricardo Lagos Escobar) en su oportunidad, que le ganó apenas en primera vuelta, por unos pocos votos a Joaquín Lavín y fue una pelea durísima en segunda. Entonces, esta elección va a ser dura y va a tener que enfrentarse con ideas, con propuestas, con hacerse cargo y con responder. José Antonio Kast no ha respondido nada”, insistió.