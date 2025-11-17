Conquistar al votante de Parisi: el gran desafío de Jara, según los líderes oficialistas

En el día siguiente de las elecciones presidenciales y parlamentarias, diversos fueron los análisis de las principales figuras del oficialismo. Pero en lo que definitivamente hubo consenso es en el desafío al que se enfrenta la candidata del bloque, Jeannette Jara, de cara a la segunda vuelta, marcado por la necesidad de conquistar a los votantes de otras candidaturas, como la del líder de PDG Franco Parisi.

Previo al comité político ampliado en La Moneda, la líder del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, reconoció que en las presidenciales no se dio el resultado esperado, luego de que Jeannette Jara no alcanzara un respaldo mayor al 30%.

No obstante, la dirigenta también recalcó que se dieron otras sorpresas, como la protagonizada por el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

De esta manera, Martínez hizo un guiño al electorado que respaldó a dicho candidato, al igual que Jeannette Jara y sus voceros tras conocer los resultados. A su juicio, la conversación debe ser con esas personas y no con el propio Parisi.

“Hay varios elementos a considerar pensando en una segunda vuelta. La semana anterior todas las encuestas de opinión planteaban que el segundo lugar iba a estar muy parejo entre José Antonio Kast y eventualmente Kaiser y lo que aparece es el fenómeno del Partido de la Gente, que yo creo que hay que analizar, ver un poco más en doble click para ver cuáles son esos elementos que movilizan a ese nuevo electorado”, reflexionó.

“Creo que hay que revisarlo con detención. En ningún caso es un voto que está zanjado o que es parte de alguno de los dos representantes de segunda vuelta”, remarcó.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, compartió el diagnóstico de Martínez, al señalar que “la irrupción de Parisi debe ser estudiada en cuanto a la eficacia de su convocatoria”.

Además, el timonel analizó los resultados de su propio partido en las parlamentarias, destacando el desempeño de figuras como Boris Barrera en el Distrito 9 y Gustavo Gatica en el 8, pero advirtió que también se deben sacar aprendizajes. Carmona lamentó, por ejemplo, que aunque el PC mantuvo su bancada de 11 escaños, se perdió representación en algunos distritos.

“El hecho de que hayamos integrado a Gustavo Gatica en nuestra lista fue un acierto político absoluto y tuvo réditos electorales como que hubo un doblaje en el Distrito 8. Entonces, de cada una de esas cosas está la valoración, pero también está el aprendizaje que deja el contexto mayor”, expuso.

Por su lado, el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, celebró los resultados de su tienda, sobre todo la victoria de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien logró ser elegida como senadora del Maule.

Respecto a la segunda vuelta, Escalona sostuvo que la “última palabra la dirán los ciudadanos el 14 de diciembre”. En esa línea, criticó al candidato de la derecha, José Antonio Kast, por asumir que ya es vencedor. “Yo de lo que me percato en este proceso es que la ciudadanía está muy cansada de la arrogancia de las personas que tienen las principales responsabilidades políticas. Como que la modestia se perdió en el camino. Veo que la confianza que él demuestra es casi arrogancia y soberbia. Reitero mi opinión de que hay que esperar”, declaró.

Vallejo por cambio de gabinete: “Son facultades exclusivas del Presidente”

Desde el Gobierno, evitaron dar mayores pronunciamientos o análisis del escenario post elecciones. Requerida sobre si hay preocupación del desempeño de Jeannette Jara en primera vuelta o sobre si la intervenciones del Presidente Gabriel Boric podría haber afectado aquello, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, enfatizó que el norte del Ejecutivo está en otros temas.

“El Gobierno va a seguir haciendo y diciendo lo que tenga que hacer. Y como Gobierno, bajo el liderazgo del Presidente de la República, pensando en sacar adelante las distintas iniciativas que han sido demandadas por la gente. Ese es nuestro principal trabajo, esfuerzo y los meses que quedan de gobierno vamos a estar abocados principalmente a eso”, enfatizó.

De acuerdo a Vallejo, el deseo del Ejecutivo es que la ciudadanía vote informada: “Por lo tanto, los candidatos, sus comandos, las fuerzas políticas que lo respaldan, van a tener la tarea de informar a la ciudadanía, de presentar sus propuestas y garantizar que el clima democrático siempre se desarrolle con el mejor tono. Con altura de miras en base al respeto y buen diálogo”, profundizó.

Por otra parte, consultada sobre un eventual ajuste ministerial, para que figuras del Gobierno refuercen la campaña de Jara en segunda vuelta, la vocera recalcó que eso son “facultades exclusivas del Presidente”.

“Lo que puedo señalar es que nosotros estamos abocados a seguir trabajando hasta el 11 de marzo, por cumplir a las personas los compromisos que hemos establecido y que todavía son muy necesarios para nuestros compatriotas. El fin del CAE, el derecho a la cuna para padres y madres, el subsidio unificado al empleo, el levantamiento del secreto bancario”, aseveró.

En tanto, zanjó que “los análisis sobre los desempeños de cada candidatura, el análisis más bien pormenorizado sobre la composición del Parlamento está para los partidos, los comandos, los analistas políticos”.