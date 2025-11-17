Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de febrero de 2026


Cristian Garin se alza con la corona en el Challenger 100 de Montevideo

El tenista chileno se impuso en la final al peruano Ignacio Buse en tres sets.

El tenista chileno se impuso en la final al peruano Ignacio Buse en tres sets.

Deportes

Tal como aconteció el sábado en el duelo de las semifinales ante Tomás Barrios, Cristian Garin (105° ATP) este domingo tuvo que bregar desde atrás para derrotar en la final del Challenger 100 de Montevideo al peruano Ignacio Buse (110°) y quedarse así con la corona del torneo.

El tenista chileno se impuso en tres sets por 6-7 (3), 6-2 y 6-2.

Garin y Buse tuvieron una lucha cerrada en la primera manga donde ambos se repartieron aciertos y errores, pero en el tie break el peruano mostró mayor tranquilidad para ganar esa manga.

Las cosas cambiaron a partir del segundo set porque Garin ejerció mayor presión sobre su rival e hizo pesar su mayor experiencia y sus galones, esos que alguna vez lo llevaron a ser el 17 del ranking mundial.

Con esta victoria, Garin consolida su regreso a los top 100 y con ello sus posibilidades de ingreso directo al Open de Australia, el primer torneo Grand Slam de 2026.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Servicio Secreto abate a joven armado que intentaba ingresar a residencia de Trump
post-title
Marcel defiende su gestión: "No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto"
post-title
Venezuela: oposición denuncia lentitud en amnistía con apenas 19 liberaciones
post-title
"Ganamos una primera batalla": Claudio Orrego celebra rechazo unánime a su desafuero

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X