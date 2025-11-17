Cristian Garin se alza con la corona en el Challenger 100 de Montevideo

Tal como aconteció el sábado en el duelo de las semifinales ante Tomás Barrios, Cristian Garin (105° ATP) este domingo tuvo que bregar desde atrás para derrotar en la final del Challenger 100 de Montevideo al peruano Ignacio Buse (110°) y quedarse así con la corona del torneo.

El tenista chileno se impuso en tres sets por 6-7 (3), 6-2 y 6-2.

Garin y Buse tuvieron una lucha cerrada en la primera manga donde ambos se repartieron aciertos y errores, pero en el tie break el peruano mostró mayor tranquilidad para ganar esa manga.

Las cosas cambiaron a partir del segundo set porque Garin ejerció mayor presión sobre su rival e hizo pesar su mayor experiencia y sus galones, esos que alguna vez lo llevaron a ser el 17 del ranking mundial.

Con esta victoria, Garin consolida su regreso a los top 100 y con ello sus posibilidades de ingreso directo al Open de Australia, el primer torneo Grand Slam de 2026.