¿Cuándo asumen los nuevos diputados y senadores electos?

Tras la jornada electoral del domingo 16 de noviembre de 2025, en la que los chilenos eligieron a 155 integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y 23 senadores en siete regiones, surge una pregunta recurrente: ¿Cuándo comenzarán formalmente sus funciones los parlamentarios electos?

De acuerdo con el calendario oficial del proceso, la toma de posesión de los cargos para diputados y senadores está fijada para el 11 de marzo de 2026. Ese mismo día también asumirá sus funciones el futuro Presidente o Presidenta de la República, cuyo nombre se definirá en la segunda vuelta del 14 de diciembre de 2025.

En cuanto a la duración de los mandatos, existe una diferencia importante entre ambas cámaras. Mientras que los representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados se mantendrán en sus escaños hasta 2030, el periodo de los nuevos senadores se extenderá hasta 2034.

El escenario político resultante en la Cámara Baja muestra a 61 candidatos electos de Unidad por Chile como la fuerza con mayor representación. Le siguen 42 de Cambio por Chile; 34 de Chile Grande y Unido; 14 diputados electos por el Partido de la Gente; 3 de Verdes, Regionalistas y Humanistas; y solo un independiente.

La composición del Senado, tras la elección de estos 23 senadores, configura un nuevo equilibrio de poder. La oposición al actual Gobierno se posiciona con 24 escaños, mientras que el oficialismo alcanza 19, cifra que incluye a los independientes que se presentaron en cupos de la coalición de Gobierno.

Por su parte, la DC, que a pesar de haber concurrido en pacto con el oficialismo no forma parte del actual Gobierno, obtiene 3 escaños. Asimismo, se cuentan los 4 senadores independientes Sepúlveda, Kusanovic, Bianchi y Campillai.