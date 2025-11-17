Diario y Radio Universidad Chile

Derecha empató con oficialismo en Senado y rozó la mayoría simple en la Cámara

Tras las parlamentarias, Chile Grande y Unido y Cambio por Chile obtuvieron 25 cupos en el Senado, igualando al oficialismo para 2026-2030. En la Cámara lograron 77 escaños, quedando a un voto de la mayoría simple.

Elecciones 2025

Con los resultados de las parlamentarias, los pactos de la derecha “Chile Grande y Unido” y “Cambio por Chile” lograron 25 cupos en el Senado y empataron con el oficialismo para el período 2026-2030.

“Chile Grande y Unido”, formado por RN, UDI, Evópoli y Demócratas, obtuvo 18 escaños, mientras que “Cambio por Chile”, de los partidos Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano, logró 7 cupos.

En tanto, el pacto oficialista “Unidad por Chile”, de los partidos DC, PC, PS, PPD, Radical, Liberal y Frente Amplio, quedó con 20 representantes, a los que se suman 2 verdes regionalistas y humanistas y otros 2 independientes considerados oficialistas.

En esta oportunidad se eligieron senadores en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

En cuanto a la Cámara de Diputados, que eligió representantes en todo el país, los partidos de derecha lograron 76 cupos y quedaron a un voto de la mayoría simple.

El pacto “Cambio por Chile”, de los partidos Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano, logró 42 cupos, mientras que “Chile Grande y Unido”, formado por RN, UDI, Evópoli y Demócratas, obtuvo 34 escaños.

En cambio, el pacto oficialista “Unidad por Chile”, de los partidos DC, PC, PS, PPD, Radical, Liberal y Frente Amplio, quedó con 61 representantes, seguido por el Partido de la Gente con 14, que no está claro que se sumen a la oposición a la hora de votar.

Además, se suman tres representantes verdes regionalistas y humanistas y un independiente.

