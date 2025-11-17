Desaforado diputado Miguel Ángel Calisto fue elegido senador por Aysén

El desaforado diputado Miguel Ángel Calisto fue elegido senador por la Región de Aysén con el 31,90% de las preferencias (19 mil 113 votos), según informó el Servicio Electoral.

A solicitud de la Fiscalía Regional de Aysén, Calisto está desaforado en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco mediante el uso irregular de asignaciones parlamentarias.

A pesar de esto, Calisto (ex DC) se presentó como independiente en cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

El 29 de septiembre 2025 pasado, el pleno de la Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que, en agosto, acogió la solicitud de la fiscalía y decretó el desafuero del parlamentario.

Con esta decisión del máximo tribunal, se despejó el camino para que el Ministerio Público avance en la investigación penal contra el diputado, quien ahora enfrenta el proceso sin fuero parlamentario.

El segundo cupo de la región fue para la senadora Ximena Órdenes, independiente PPD, quien logró la reelección con el 15,46% de los votos (9.706). Su lista Unidad por Chile, con el 33,70%, superó a la de Cambio por Chile (31,13%), lo que impidió la elección del nacional libertario Felipe Henríquez, quen obtuvo la segunda mayoría con el 23,67% de los votos.