El duro revés de Noboa: el masivo rechazo ciudadano al referéndum debilita su estrategia contra la crisis

Este domingo la ciudadanía de Ecuador regresó a las urnas, esta vez para decidir respecto a un referéndum y consulta popular impulsado por el presidente Daniel Noboa. Una votación clave que estuvo cargada de tensión institucional, de fragmentación política y atravesada por la peor crisis de seguridad en la historia del país.

El gobierno preguntó directamente a casi 14 millones de ecuatorianos por cuatro propuestas que, de aprobarse, habrían redefinido las reglas del juego político en el país.

Las preguntas eran simples, pero decisivas:

¿Convocar o no a una Asamblea Constituyente? (Para redactar una nueva Constitución).

¿Permitir bases militares extranjeras en el territorio nacional? (Concretamente bases estadounidenses como buscaba la Casa Blanca cuando el secretario de Estado, Marco Rubio visitó el país hace unas semanas).

¿Reducir el número de asambleístas?

¿Eliminar el financiamiento público a los partidos políticos?

Cuatro preguntas que buscaban, en el fondo, dotar al Ejecutivo de más herramientas para enfrentar un escenario político adverso. Pero para mala suerte del presidente, los ecuatorianos dijeron “no” a todas.

El resultado: cuatro veces no. Un golpe duro para Noboa, quien esperaba respaldo ciudadano para corregir lo que considera los límites de la Constitución de 2008.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, con el 96% de las mesas escrutadas, la propuesta para convocar una Asamblea Constituyente fue rechazada por más del 61%. Fue la pregunta más resistida en todo el país. La instalación de bases militares extranjeras —prohibidas desde 2008— también fue rechazada, esta vez por un 60%. Y las otras dos, la eliminación del financiamiento público a los partidos y la reducción del número de legisladores, que cayeron por 58% y 53% respectivamente.

“Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo”, escribió en su cuenta de X.

Pero aun así, el golpe es profundo. No solo porque perdió las cuatro preguntas, sino porque el referéndum era, en la práctica, un plebiscito sobre su capacidad de liderazgo.

Principalmente porque esta consulta nació de un choque directo entre el presidente y la Corte Constitucional, que había revisado y anulado varias de las propuestas del gobierno, cuestionando sus procedimientos exprés.

Noboa vio en el referéndum una alternativa para saltarse ese cerco institucional. Pero el resultado fue adverso para el presidente, el país dejó claro que no quería abrir un proceso constituyente, ni permitir bases extranjeras, ni modificar la estructura política como él proponía.

La apuesta del presidente se apoyaba en un argumento central, que Ecuador necesita nuevas herramientas para enfrentar una situación de violencia fuera de control. Porque si algo define el clima del país hoy, es la inseguridad.

En menos de una década, Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a uno de los más violentos. Si la tendencia no cambia, el país cerrará 2025 con una tasa de homicidios cercana a 52 por cada 100 mil habitantes, comparable a zonas de conflicto armado. Solo en el primer semestre de este año se registraron más de 4 mil 600 homicidios intencionales, la cifra semestral más alta de la historia reciente. Y lo más alarmante, los asesinatos de niños y adolescentes aumentaron un 68% respecto al año anterior.

La extorsión y secuestros también se dispararon. A eso se suma la violencia en provincias amazónicas, donde la minería ilegal y las rutas del narcotráfico han fortalecido a los grupos criminales.

Todos, números que han crecido desde que Noboa llegó al poder el 2023.

La raíz del problema —y hay consenso en esto— es la transformación de Ecuador en un eje logístico para el narcotráfico regional. Los puertos ecuatorianos, especialmente Guayaquil, se convirtieron en la salida más eficiente para la cocaína producida en Colombia y Perú con destino a Estados Unidos y Europa. La dolarización, implementada en el año 2000, terminó siendo un incentivo más, facilitó el lavado de dinero sin riesgos cambiarios.

A lo anterior, se le suma el llamado “efecto globo”, cuando Colombia intensificó la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico, las rutas se movieron hacia Ecuador. Donde encontraron terrenos fértiles, un Estado debilitado y bandas locales dispuestas a asociarse con cárteles internacionales como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación.

Las cárceles se convirtieron en centros de mando para las bandas. La corrupción penetró aduanas, puertos, la policía y el sistema judicial. Y la inteligencia fue desmantelada o politizada, reduciendo la capacidad de anticipación frente al crimen organizado.

En ese contexto, Noboa declaró el “conflicto armado interno” y apostó por una política de mano dura, respaldado por un apoyo ciudadano que llegó a superar el 70% en 2024. También enfrentó y derrotó políticamente al movimiento indígena —la CONAIE— en medio de protestas por subsidios y ayudas sociales. Pero cada una de estas confrontaciones tuvo un costo.

El fracaso del referéndum marca su primer gran revés electoral, dejando en evidencia un desgaste importante en su capital político. Para muchos votantes, el “No” no solo respondió a las preguntas específicas, sino que fue una forma de castigo por la inseguridad persistente, por la crisis energética que provocó cortes de luz, y por el descontento social relacionado con la eliminación del subsidio al diésel.

Este resultado complica su margen de acción. La Asamblea, donde el correísmo y la oposición tienen fuerza, se ve ahora envalentonada. Podrán bloquear reformas clave y endurecer la fiscalización al Ejecutivo. Noboa perdió la herramienta política que buscaba para intentar reordenar el sistema.

De ahora en adelante, su gobierno tendrá que operar con las reglas existentes y negociar con una Asamblea que no le es favorable. Sin la Constituyente, sin cambios en el sistema político y sin la posibilidad de avanzar en bases extranjeras, el presidente deberá reorientar su estrategia.

Los próximos meses serán cruciales. Ecuador enfrenta problemas urgentes, resolver la crisis eléctrica, estabilizar la economía y reducir la violencia. Cada una de estas tareas será observada con lupa por una ciudadanía que votó con desconfianza y por una oposición fortalecida.

Si Noboa no logra retomar el control de la agenda, corre el riesgo de repetir el destino de Guillermo Lasso, un presidente debilitado, con baja gobernabilidad y sin capacidad para impulsar reformas significativas.

En definitiva, la derrota del “Sí” marca un punto de inflexión. Noboa deberá dejar atrás las grandes transformaciones constitucionales y concentrarse en gobernar con las herramientas disponibles. Su éxito dependerá, más que nunca, de su capacidad para enfrentar la violencia y la crisis económica con resultados que se sientan en la vida cotidiana de los ecuatorianos.