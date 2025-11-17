Entre duras críticas al Ejecutivo: Cámara de Diputados retoma debate del Presupuesto 2026

La Cámara de Diputadas y Diputados retomó este lunes la discusión del Presupuesto 2026 en el marco de un clima de alta tensión política, pese al ingreso de nuevas indicaciones por parte del Ejecutivo. Las propuestas —que incluyen aumentos en subsidios habitacionales, ajustes en programas sociales y nuevas facultades para infraestructura y protección ambiental— no evitaron un amplio despliegue de cuestionamientos.

Desde el oficialismo, la diputada Ana María Gazmuri acusó “desconexión” y urgió a reforzar el per cápita en atención primaria, mientras que desde la derecha el republicano Agustín Romero calificó el proyecto como “un cheque sin fondo”. A ello se sumaron críticas regionales y cuestionamientos a las proyecciones económicas, anticipando una tramitación compleja a días del plazo constitucional para aprobar el erario.

Recordemos que esta es una sesión considerada inusual, incluso para los estándares del debate presupuestario. El Gobierno sufrió un duro revés el pasado 29 de octubre. Ese día, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos rechazó casi todas las partidas del Presupuesto 2026, dejando al Ejecutivo ante la necesidad de rearmar prácticamente todo el erario fiscal.

Tras ese episodio, el Gobierno ingresó el pasado 13 de noviembre su primer paquete de indicaciones al proyecto, en un intento por recomponer apoyos tanto con la oposición como con el oficialismo.

Estas modificaciones buscaban allanar la discusión que se retomó este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Entre los cambios más relevantes, destaca uno de los puntos exigidos por Chile Vamos para retomar el diálogo: el aumento de los subsidios de vivienda DS49, que pasan de los 25 mil propuestos inicialmente a 40 mil subsidios.



El DS49 permite a familias de bajos recursos, sin vivienda propia y en situación de vulnerabilidad, acceder a la compra de una casa sin deuda hipotecaria o integrarse a proyectos habitacionales del Serviu.

El Ejecutivo también acordó con el oficialismo una serie de mejoras. Entre ellas, ajustes al programa AMA, destinado a adultos mayores autovalentes; el fortalecimiento de iniciativas de habilidades para la vida; cuidados médicos; y la restitución de las glosas 8 y 9 del Ministerio de Vivienda, que habían sido rechazadas en la Comisión Mixta.

También destacan nuevas facultades para la Dirección General de Obras Públicas, que podrá ejecutar inversiones hidráulicas basadas en soluciones de naturaleza, como proyectos de conservación, restauración y manejo de ecosistemas urbanos y rurales.

Otra indicación habilita al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, al Ministerio de Ciencia y al Gobierno Regional de Atacama para desarrollar acciones de protección del Desierto Florido.

Con estas primeras indicaciones, el Gobierno esperaba una recepción más favorable en la discusión que lleva adelante la Cámara desde las 15:00 horas de este lunes.

Debate en la Cámara: críticas desde todos los sectores

Sin embargo, la presentación de las indicaciones no aplacó el tono crítico de parlamentarias y parlamentarios durante la discusión general del Presupuesto.

La diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, afirmó que “aumentar el per cápita en atención primaria no es un lujo, es una urgencia”. En esa línea, la parlamentaria subrayó la desconexión entre el debate político y las necesidades sociales: “Hoy discutimos el Presupuesto 2026 en un momento en que la ciudadanía exige algo muy básico: sentido de realidad”.

“No podemos seguir legislando de espaldas a sus necesidades, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de acceso a la salud”, aseveró.

La parlamentaria fue crítica a las acciones del Gobierno en torno a esta discusión y sostuvo que “no estamos satisfechos con la propuesta hecha por el Ejecutivo. Aumentar el per cápita en atención primaria no es un lujo, es una urgencia”.



“Resulta incomprensible que algunos parlamentarios hayan rechazado casi todas las partidas, impidiendo presentar indicaciones y dejando al país sin herramientas para realizar los ajustes que sí se requieren. Eso no es responsabilidad, es desconexión”, cerró.

Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero afirmó que “este presupuesto es literalmente un cheque sin fondo”.

Así, Romero acusó al Gobierno de no tener la voluntad para corregir las cifras: “El Estado no puede gastar lo que no tiene. La prudencia fiscal no es un tecnicismo, es un deber moral y jurídico. Todos los técnicos, incluidos los del propio Consejo Fiscal Autónomo, han señalado que este presupuesto está desfinanciado (…) Es exactamente como emitir un cheque sin fondo”.

Además, el diputado republicano reveló que el Ejecutivo “nos invitó a conversar sobre indicaciones que ya tenían escritas. Diálogos cuyo resultado está resuelto antes de sentarnos a la mesa”.

Por su parte, el diputado Jaime Araya (Ind- PPD) apuntó contra la administración de Gabriel Boric por “no escuchar el norte”.

El diputado por Antofagasta criticó severamente la falta de respuesta del Ejecutivo ante demandas regionales: “Es muy difícil aprobar este presupuesto. Cuando uno tiene un Presidente que no escucha a sus parlamentarios, yo le pediría que escuche a la gente de mi región: 35% de apoyo a Franco Parisi”.

Quien también intervino en la sesión fue el diputado Hotuiti Teao (ex RN), quien criticó el Presupuesto 2026 y llamó a “no seguir construyendo castillos de naipes”. El parlamentario advirtió problemas de transparencia y proyecciones poco realistas: “Persisten serias dudas sobre la estimación de ingresos. Las proyecciones del Ejecutivo son una vez más sobreestimadas”.



¿Qué sigue en la discusión?

La discusión presupuestaria continuará este martes 18, desde las 9:30 hasta las 23 horas; y el miércoles 19, desde las 9:30 hasta total despacho. Durante estos días, ninguna comisión podrá sesionar, salvo aquella que analiza la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow.

Tras su votación en la Cámara, el proyecto pasará al Senado, donde podría abrirse un tercer trámite o incluso convocarse una nueva Comisión Mixta. El plazo final para aprobar el Presupuesto 2026 es el 29 de noviembre. De no aprobarse, comenzará a regir el Presupuesto 2025.