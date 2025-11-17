Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de febrero de 2026


Evópoli no logró el mínimo de votación nacional y quedó en riesgo de disolución

Dos de sus candidatos a la Cámara de Diputados lograron un cupo, Tomás Kast, en La Araucanía, y Jorge Guzmán, en el Maule. Ambos se sumarán al senador Luciano Cruz-Coke, uno de los tres parlamentarios que le quedan al partido.

Política

Evópoli no logró el mínimo de votación nacional requerido para su subsistencia legal, por lo que quedó en riesgo de disolución.

“Hemos tenido un mal resultado electoral al no alcanzar el umbral mínimo para la subsistencia legal del partido”, señaló la directiva nacional a través de una declaración pública.

“Agradecemos profundamente a nuestras candidatas y candidatos, a nuestra militancia y a cada persona que confió en Evópoli”, añadió.

En todo caso, dos de sus candidatos a la Cámara de Diputados lograron un cupo: Tomás Kast, en La Araucanía, y Jorge Guzmán, en el Maule. Ambos se sumarán al senador Luciano Cruz-Coke, uno de los tres parlamentarios que le quedan al partido.

La directiva aseguró que los tres parlamentarios “continuarán trabajando por Chile y defendiendo las ideas de un proyecto liberal de derecha”.

Además, la colectividad anunció su respaldo en segunda vuelta al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Hoy Chile enfrenta una disyuntiva crucial respecto de su futuro… llamamos a respaldar en segunda vuelta a José Antonio Kast”, enfatizó Evópoli.

En su declaración, el partido también afirmó que el país “ha pedido un cambio drástico de rumbo” y acusó al gobierno de haber debilitado la seguridad y el crecimiento económico.

Finalmente, Evópoli anunció una etapa de reflexión y rediseño interno, debido a que “los desafíos que enfrenta Chile hacen más necesario que nunca una propuesta seria y con sentido social… Seguiremos trabajando para que ese espacio exista y tenga una voz clara en el futuro de Chile”.

