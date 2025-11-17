Falta de quórum vuelve a suspender sesión de comisión que revisa AC contra Diego Pardow

Por falta de quórum no se pudo llevar a cabo la sesión de este lunes de la Comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow. La instancia había sido convocada para las 16:00 horas en la sala 310 del Congreso en Valparaíso, pero la ausencia de la mayoría de sus integrantes obligó a postergar el trabajo para este martes.

Los diputados Mauro González (RN) y Ericka Ñanco (FA) no pudieron asistir debido a retrasos en sus vuelos, mientras que la parlamentaria Carmen Hertz (PC) se encuentra con licencia médica. Solo llegaron el presidente de la instancia, Jaime Mulet (FRVS) y el diputado Sergio Bobadilla (UDI).

Desde el mismo Congreso, Pardow se refirió al fallido intento de sesión y reiteró que la acusación en su contra es “falsa”, argumentando errores en la comprensión de los capítulos del libelo.“Creo que la acusación ha sido contestada adecuadamente en el escrito correspondiente. Los argumentos están ahí. En opinión nuestra, la acusación es falsa”, afirmó.

El exministro precisó que el primer capítulo se basa en “un entendimiento errado” del funcionamiento del sistema tarifario y del rol político frente a los cálculos de organismos técnicos. Sobre el segundo capítulo, sostuvo que se funda en “información falsa”, derivada del error cometido por la empresa Transelec.

Consultado por la postura del oficialismo y eventuales votos a favor del libelo, respondió: “Espero que todos los parlamentarios que participen de este debate tengan la oportunidad de contestar la acusación. No me corresponde pronunciarme sobre aquello”.

Pardow también descartó un supuesto conflicto de interés asociado a su cónyuge, la abogada Catalina Iñiguez, quien formó parte de un estudio jurídico que defendió a Transelec ante el TDLC. “Es falso. Las declaraciones de intereses y patrimonio fueron completadas siguiendo un estricto apego a las normas (…) No hay ninguna irregularidad al respecto”, aseguró.

Tras la suspensión, el diputado Mulet confirmó que la comisión quedó citada para este martes a las 10:30 horas, jornada en la que se votará “sin lugar a dudas” el informe final, dado que es el último día del plazo reglamentario para la instancia.

“Preferimos no hacer esta sesión y convocar mañana, conversando también con los invitados”, señaló Mulet, quien afirmó que tanto Pardow como su defensa comprometieron su asistencia. “Tuvieron la disposición de venir. Esperemos que puedan comparecer”.

Respecto a la posibilidad de una nueva ausencia que vuelva a impedir el quórum, el diputado advirtió que sería una “situación anormal de irresponsabilidad compleja constitucionalmente”, y que en tal caso el proceso podría pasar directamente a la Sala de la Cámara.

Mulet también lamentó que ninguna de las empresas eléctricas citadas acudiera a la instancia. Las cuatro generadoras convocadas y Transelec enviaron respuestas por escrito, pero declinaron asistir presencialmente. “Dieron distintas excusas y no tenemos mandato legal para obligarlas”, señaló, adelantando que presentará un proyecto para modificar esa facultad.

El parlamentario agregó que se buscó votar el informe la semana pasada, pero se decidió esperar la comparecencia de Pardow y de expertos.