Mario Herrera, cientista político: El "voto de Parisi" es la "gran incógnita" que podría impedir triunfo de Kast

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, analizó los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Para el cientista político, no es “100% seguro” que José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha gane el balotaje. “Falta ver cómo se acomodan los apoyos y no me refiero a los políticos (…) el voto de Parisi es siempre una incógnita”

La candidata de la centro izquierda, Jeannette Jara, se impuso en primer lugar y Kast obtuvo el segundo por poco porcentaje, por lo que ambos pasaron a segunda vuelta. Pero la gran sorpresa fue Franco Parisi, el candidato del Partido de la Gente, quien obtuvo el tercer lugar y cuyo desempeño no fue anticipado por ninguna encuesta. En este escenario, Herrera cuestionó los sondeos y habló de “trabajo poco serio” en algunos casos.

“No quiero desligar responsabilidad, pero el problema no es de los instrumentos necesariamente, sino que es de la interpretación que se les hacen. Las encuestas tienen problemas en términos de sus diseños muestrales, no están capturando el voto del norte, tampoco el del sur, hay situaciones que son situaciones completamente anómalas (…) Las encuestas hacen un trabajo de representación a nivel nacional asumiendo que la Región Metropolitana es donde se concentra gran parte de la población y a eso suman algunas otras regiones adicionales, dejando de lado los extremos y esas son precisamente las regiones en las cuales les va bien a Parisi”, señaló.

El también doctor en Estudios Americanos enlistó a Pulso Ciudadano, Panel Ciudadano, Plaza Pública de Cadem y Criteria como “bien construidas en términos de encuestas”. Sin embargo, cuestionó el proceso de análisis donde “sacamos una conclusión a nivel nacional de una tendencia donde se está representando solamente a algunas de las regiones“.

“Entonces, aparecen este tipo de candidatos que se escapan por detrás y que tienen buenos resultados en esas regiones que tú precisamente no estás capturando”, criticó.

En esta misma ecuación, también afecta la presión por hacer encuestas semanales, explicó Herrera. “Estamos demasiado metidos en la idea de que tiene que ser una medición semanal y que tenemos que ir analizando el punto que sube, el punto que baja, el punto que se mueve y no estamos mirando las tendencias a largo plazo. Y en eso las encuestas sí capturaron algo, las encuestas sí capturaban que Matthei estaba bajando. Estaban capturando que Kast iba hacia arriba e iba hacia arriba. Dónde se equivocaron rotundamente fue con Kaiser, que sobreestimaron en algunos casos el resultado y subestimaron el resultado de Parisi”, observó.

“Y ahí viene la pregunta, ¿realmente necesitamos una medición semanal? (…) una de las cosas que tenemos que avanzar en Chile es que no puede ser que la única regulación que tengamos a las encuestas sea esta famosa veda electoral, no tenemos regulación sobre la transparencia de los datos, sobre la ficha metodológica, sobre los análisis, por ejemplo, que tengan que ser en función de la capacidad explicativa de las encuestas, o sea, que no pasen cosas como la de Parisi, no tenemos regulación de ninguna de esas cosas”, planteó el cientista político.

En esa línea, el analista político expuso que en otros países sí existen regulaciones “precisamente por la vieja discusión de la opinión pública, si es que las encuestas reflejan la opinión pública o si es que las encuestas crean opinión pública”.

“”n algunos casos, sobre todo cuando tenemos estas mediciones semanales, lo que hacen las encuestas no es reflejar la opinión pública, no es sacar esa famosa fotografía, sino que crean opinión pública. Ahí es donde está precisamente el riesgo de las encuestas para la democracia y de la sobreinterpretación también”, enfatizó.

Respecto a lo que puede pasar en el balotaje donde se enfrentará Jeannette Jara con José Antonio Kast, el Herrera no da por ganador al candidato de la ultraderecha. “Yo creo que todavía no es 100% seguro, falta ver cómo se acomodan los apoyos y no me refiero a los apoyos políticos. Hay un voto de Kaiser que se va a ir casi completo hacia Kast, hay una porción de ese votante de Kaiser que puede ser un voto estratégico, eventualmente, que no fue a votar por Jara, pero es una porción muy minoritaria. Ahora, el voto de Parisi es siempre una incógnita”, analizó.

¿Qué pasó con Chile Vamos?

En cuanto al desempeño de Chile Vamos en ambas elecciones, el cientista político afirmó que “es un mal resultado para la derecha tradicional” y que tiene que ver, por ejemplo, con un buen trabajo de Republicanos y del Partido Nacional Libertario.