Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de febrero de 2026


Partido Republicano supera a la UDI y se convierte en el más grande de la Cámara de Diputados

La colectividad fundada por José Antonio Kast obtuvo 32 escaños, equivalentes al 20,6% del hemiciclo. Con ello, consiguió el segundo mejor resultado de una colectividad política desde el retorno a la democracia.

Elecciones 2025

Con la elección parlamentaria de ayer, el Partido Republicano se convirtió en la bancada más numerosa de la Cámara de Diputadas y Diputados.

De acuerdo a datos rescatados por El Mercurio, la colectividad formada hace seis años por José Antonio Kast obtuvo 32 escaños en la Cámara Baja, equivalentes al 20,6% del total, superando por lejos a la UDI, que actualmente ostenta ese sitial con una representación de 22 congresistas.

Además, es el segundo mejor resultado que ha alcanzado un solo partido desde el retorno a la democracia. El mayor registro lo tenía también la UDI, cuando logró elegir 37 diputados, 30% del hemiciclo, en las elecciones de 2009, en un momento en que la Cámara de Diputados estaba compuesta por 120 parlamentarios. Hoy son 155.

Inicialmente, en el Partido Republicano se habían planteado como meta superar la veintena de escaños en la Cámara Baja, esperando un avance respecto de los 14 congresistas que obtuvieron en los comicios de 2021. Sin embargo, a medida que avanzaba la campaña, los pronósticos apuntaron a que podrían llegar a 30 diputados.

