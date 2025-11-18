Carlos Cuadrado por carrera presidencial: "Las campañas no se ganan con dos meses apareciendo en la tele"

A juicio del exalcalde de Huechuraba y diputado electo por el Distrito 9, Carlos Cuadrado, en los comicios del domingo la izquierda obtuvo “el peor resultado electoral desde la vuelta a la democracia”.

“Se puede hacer cualquier cálculo, el que se quiera, pero la verdad es que tenemos un resultado malo, en función de la historia de resultados electorales que hemos tenido como sector”, opinó en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

No obstante, el militante del PPD aseguró que la derecha tampoco logró los resultados que deseaba, porque no consiguió quedarse con la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. “Por lo tanto, tampoco hay una una situación real de triunfo para la derecha y ahí se ve cómo han empezado a picotear a Parisi, para tratar, ambos conglomerados que fallaron en sus expectativas electorales, tener los votos necesarios para poder gobernar cuando asuman”, comentó.

Requerido sobre los motivos que explican los resultados del progresismo y de la candidata del sector, Jeannette Jara, el exalcalde apuntó a que esa campaña “se descuadra un poco o se margina de lo que ha sido ese empuje tradicional que ha tenido la izquierda contagiante, envolvente, festivo, alegre”. “Creo que en esa primera puesta en escena hubo una renuncia, no sé si programada o involuntaria de lo que es una campaña de izquierda”, agregó.

De todas maneras, el diputado electo también apuntó a que hubo “un discurso falaz instalado por la derecha, del comunismo, que caló en sectores realmente activos de la sociedad chilena, de manera electoral, y dañó la imagen de la campaña misma, de la candidata y del conglomerado”.

“Creo que ahí hubo un acierto de la derecha. Sale todo un anticomunismo que no es real, pero que responde a los temores innatos de las personas, en base a la ignorancia histórica que ha provocado la falta de educación cívica, la falta de preparación y de preocupación por la política”, estimó.

En esa línea, Cuadrado acusó que, a diferencia de la oposición, la izquierda dejó de hacer trabajo territorial. “Las campañas no se ganan con dos meses o un mes apareciendo en la tele y repartiendo papelitos en la calle, las campañas se ganan con un trabajo territorial que la izquierda dejó de hacer hace mucho tiempo”, criticó.

“Todos los partidos de izquierda renunciaron al territorio y cuando hace tiempo se renunció al territorio entró la UDI Popular, la UDI Popular salió de las poblaciones y ahora entraron los republicanos”, aseveró.

Así, Cuadrado sostuvo que su “acto de lealtad siendo diputado electo es transmitir el máximo de información a los ciudadanos para que se equivoquen lo menos posible cuando toman decisiones individuales o colectivas. En este caso, es una decisión colectiva, no se ha hecho el trabajo formativo previo y creo que nosotros en este periodo de campaña que queda tenemos que ser muy consistentes en hablarle al electorado”.