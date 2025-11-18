Comisión revisora aprueba acusación constitucional contra exministro Pardow

Con tres votos a favor y solo uno en contra, la Comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, despachó un informe favorable al libelo y habilitó a la Sala de la Cámara para votar el texto durante los próximos días.

El libelo acusatorio fue presentado por la oposición a propósito de los cobros excesivos en las cuentas de la luz y logró el respaldo de los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN) y del presidente de la comisión, Jaime Mulet (FRVS).

El único voto en contra fue de la diputada, Ericka Ñanco (FA). La otra representante del oficialismo en la instancia, la diputada Carmen Hertz (PC), no asistió por encontrarse con licencia médica.

La sesión de este martes partió con un reclamo del abogado defensor de Pardow, Francisco Cox, en el que pidió a la Comisión atender a las diligencias que pidió el exministro en su respuesta a la acusación constitucional y también retrasar la votación del libelo.

De acuerdo a Cox, no usar los seis días que tenía la comisión para revisar la acusación, después de recibir la contestación del acusado, era transgredir su derecho a defensa.

No obstante, la solicitud fue cuestionada por los diputados. Incluso, el militante de la UDI, Sergio Bobadilla, fue más allá y habló de que la defensa y el Gobierno han participado en una estrategia de dilación y ocultamiento.

“Nosotros venimos solicitando desde la semana pasada que votemos. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, la estrategia del Gobierno y de la defensa, primero es ocultamiento y después dilación. Creo que nosotros tenemos que tomar las decisiones de acuerdo a la norma y la norma establece hasta seis días, no necesariamente seis días. Hasta. Podríamos haberlo votado el primero”, opinó.

El exministro Pardow asistió a la sesión para responder las consultas de los diputados y diputadas. En ese contexto, sostuvo que el primer capítulo de la acusación constitucional tiene el problema de que ignora las facultades que como ministro, tenía sobre un ente técnico e independiente como la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Sobre Transelec, Pardow afirmó que las reuniones que tuvo con la empresa transmisora no constituyen una autodenuncia, porque no dejaron clara la magnitud del problema, ni el impacto en las tarifas eléctricas.

A lo anterior, agregó que conocidos los antecedentes del sobre cobro por parte de Transelec, la CNE realizó una serie de procedimientos administrativos, por lo que sí se habría actuado para responder a este hecho.

“En el caso de estas reuniones a través de la plataforma de la ley de lobby, lo que hizo la empresa fue manifestar que este problema existía, pero que desconocía su magnitud. Era una información muy preliminar y por lo tanto no tiene las características de una autodenuncia”, aseguró.

En tanto, el presidente de la comisión revisora, Jaime Mulet, insistió en el supuesto conflicto de interés que existiría entre Pardow y Transelec, ya que la pareja del exministro, Catalina Iñiguez, es socia de Ferrada Nehme, estudio jurídico que defendió a la empresa transmisora.

Mulet reconoció que ese dato fue informado por Pardow en su declaración de patrimonio e intereses, pero cuestionó el que estuviera reservado y por ello, solo accesible para organismos fiscalizadores.

“Nosotros cuando vimos su declaración de intereses aparece: reserva, reserva, reserva. Y nosotros entendemos que la reserva es para datos sensibles. Si hay situaciones de orden religioso, orientación sexual, ese tipo de situaciones deben reservarse”, argumentó.

El informe positivo de la comisión revisora no es vinculante, por lo que la Sala de la Cámara Baja aún podría rechazar la acusación constitucional. Sin embargo, el escenario para Pardow está cuesta arriba, porque incluso diputados oficialistas han señalado que respaldarían el libelo en su contra.