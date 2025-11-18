¿Cómo podría afectar el cambio climático a la ranita de Darwin? Biólogos de Chile y Argentina monitorean su estado de conservación

Con un sistema innovador de grabadoras acústicas instaladas en forma estratégica dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, guardaparques y científicos de Chile y Argentina se unieron en esta labor de monitorear el canto de las ranitas de Darwin, para saber su estado de conservación y su real amenaza de este diminuto anfibio.

Para ello, el equipo instaló en el parque dispositivos automáticos de grabación, las que están programadas para registrar sonidos a intervalos regulares, con el objetivo de captar su característico canto, que se asemeja al de un ave. El macho de esta especie emite una serie de silbidos cortos, parecidos al piar de un pollito nuevo: Piii piii piii.

Esta metodología permitirá conocer el real estado de la población de la ranita de Darwin, sin perturbar a los animales, ya que los equipos instalados registran los sonidos de forma automática, y los investigadores sólo deben acudir cada cierto tiempo para reemplazar las baterías y descargar los datos respectivos.

Para Maximiliano Rocchi, becario Doctoral, quien utiliza esta novedosa técnica conocida como Monitoreo Acústico Pasivo, esta información “será muy importante, ya que ayudará a comprender cómo el cambio climático podría afectar la actividad reproductiva de la especie y permitirá a los guardaparques implementar medidas para proteger a esta singular ranita”.

Para el director regional de CONAF Los Lagos, Marco Inarejo, este es un tremendo avance en la conservación y protección de este anfibio, señalando que “nuestros guardaparques de Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en conjunto con biólogos de Chile y Argentina se encuentran implementando este pionero sistema de monitoreo de la especie ranita de Darwin, la que se encuentra fuertemente amenazada. Este novedoso sistema captura el canto de la ranita de manera automática y sin perturbar a otras especies presentes en el ecosistema, lo que permitirá evaluar su estado de conservación en el actual escenario de cambio climático”.

En este aspecto, Alexis Gajardo, quien lidera el monitoreo en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, subrayó que “el monitoreo acústico pasivo representa una herramienta esencial para una gestión efectiva de los objetos de conservación de esta importante área silvestre protegida del Estado, y recordemos que es el parque más visitado del país. Este trabajo permitirá recopilar información importante, no sólo sobre la especie, sino también sobre las características y condiciones de su hábitat natural”.

Las ranitas de Darwin que comenzaron a ser monitoreadas acústicamente pertenecen a dos poblaciones recientemente descubiertas a principios de 2025, en el marco de una colaboración entre guardaparques del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (Chile) y del Parque Nacional Nahuel Huapi (Argentina), con la asesoría técnica de la ONG Ranita de Darwin.

“La ranita de Darwin es un anfibio que mide alrededor de 3 cm y que habita únicamente en los bosques lluviosos del sur de Chile y Argentina”, señaló el presidente de la ONG Ranita de Darwin, Andrés Valenzuela-Sánchez, agregando que “esta especie es conocida mundialmente porque es el único anfibio en el que el macho cría a los renacuajos dentro de su saco vocal, hasta que estos completan la metamorfosis y el padre libera sobre el suelo del bosque pequeñas ranitas de apenas medio centímetro”.

Cabe consignar, que las actividades de este proyecto se enmarcan en el convenio de colaboración suscrito entre la CONAF y la ONG Ranita de Darwin, cuyo propósito es implementar un monitoreo estandarizado de las poblaciones de ranita de Darwin dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y en otras áreas protegidas de la Región de Los Lagos.

Asimismo, esta acción se articula con la Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin y con el Convenio de colaboración Parques Conjuntos entre Chile y Argentina, a través del cual los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Vicente Pérez Rosales han comenzado a desarrollar acciones concretas orientadas a proteger sus objetos de conservación y reducir amenazas comunes que trascienden las fronteras nacionales, por medio de la colaboración y transferencias técnica entre ambos países. Cabe destacar que la ONG Ranita de Darwin también cumple un rol de mentoría para el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en el proceso de candidatura a la Lista Verde de la UICN.