Debacle de la derecha tradicional: Claudio Alvarado atribuye crisis de Chile Vamos a “una creciente visión antipolítica”

El resultado de las recientes elecciones parlamentarias provocó la reconfiguración de fuerzas políticas en las derechas. En el escenario presidencial, el quinto lugar obtenido por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sumado a la pérdida de terreno de la coalición frente al Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario en el Congreso, dejó en un escenario complejo a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y a Renovación Nacional (RN).

En diálogo con Política en Vivo, el abogado y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, analizó la situación en la que quedó la derecha tradicional tras las elecciones, así como las declaraciones de figuras del sector que apuntan al “fin” de Chile Vamos.

Para Alvarado, “es lógico que en este contexto se planteen reflexiones, autocríticas, debates respecto de cuáles son los cursos de acción a seguir, y en ese sentido podría parecer pertinente”. No obstante, indicó que puede ser un poco “extemporáneo” adelantar la muerte de la coalición.

“En el contexto de la segunda vuelta, con dos alternativas tan contrarias, lo esperable es que Chile Vamos apoye la candidatura opositora que pasa al balotaje. Y que cualquier reflexión más de mediano-largo plazo, se dé después de la segunda vuelta con resultados más consolidados. Tomar cualquier tipo de decisión parece un tanto apresurado”, sostuvo el experto.

La debacle electoral en la derecha tradicional, según Claudio Alvarado, se debe a “una creciente visión antipolítica, en una porción también creciente del electorado”. En esa línea, explicó que lo anterior se debe a “un cansancio, hastío, más o menos explícito respecto de la política tradicional y que en distintas elecciones de los últimos 4-5 años ha ido castigando a referentes de dicha política”.

“Así como en su minuto el Frente Amplio desplazó a la centro izquierda tradicional, hoy día lo que vemos es que, si bien la oposición obtiene un muy buen resultado para sus intereses, ese resultado ya no va apalancado a la centro derecha sino que al alero del mundo republicano”, explicó Alvarado, detallando que esta tendencia excede a la centro derecha.

La principal incertidumbre respecto al futuro de la derecha tradicional recae en la negociación entre el Partido Republicano y Chile Vamos, en la búsqueda de acoplar a este último al programa de gobierno de José Antonio Kast. “Me parece evidente que un futuro gobierno de Kast, en el caso de que se imponga en la segunda vuelta, necesita articular lo más cercano que sea posible a una coalición que amplíe su base de apoyo”, sostuvo.

En ese sentido, el analista expuso que esta articulación es crucial no solo para asegurar los votos en el Congreso, sino porque al unirse en torno a un programa y prioridades comunes, las distintas derechas se fortalecen mutuamente.