Devolución de IVA a medicamentos y tope de $5 millones a sueldos de funcionarios políticos: Jara busca incorporar propuestas de Parisi

A pocas horas de la primera vuelta presidencial, el asesor económico de la candidata oficialista, Jeannette Jara, Nicolás Bohme, reveló que su comando está diseñando la incorporación de dos propuestas clave del programa de Franco Parisi, exabanderado del Partido de la Gente.

En entrevista con Radio Infinita, Bohme fundamentó la decisión: “Si uno mira el programa de Franco Parisi, va a encontrar que hubo un trabajo bien detallado para buscar, así como en nuestro programa, elementos para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, la preocupación por el costo de la vida”.

En concreto, el equipo de Jara está trabajando en adoptar dos iniciativas específicas. La primera es “una devolución al IVA a los medicamentos, que era una de las ideas del programa de Franco Parisi y que nos parece, la verdad, del todo pertinente“.

Bohme aseguró que recogerán dicha medida, por ello destacó que el equipo de la presidenciable ha “pasado algo más de 24 horas estudiando los detalles y haciendo los cálculos pertinentes” para analizar su implementación.

La segunda propuesta aborda una reforma en el sector público. “También del programa de Franco Parisi hay varios temas que vienen relacionados con modernización del Estado, con eficiencia y, en particular, también una señal bien importante que nosotros vamos a acoger, que es limitar los sueldos de los funcionarios políticos del gobierno a cinco millones, sin excepciones”, acotó el asesor.

Estos movimientos se producen a menos de 48 horas del conteo de votos de la primera vuelta y delinean la estrategia programática con la que Jeannette Jara enfrentará el balotaje.