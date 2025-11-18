Diego Pardow por AC en su contra: "Esto se basa en antecedentes falsos"

Luego de que la Comisión revisora aprobara la Acusación Constitucional en contra del exministro Diego Pardow, el otrora titular de Energía hizo un llamado a los diputados y diputadas que votarán el libelo en la Sala de la Cámara Baja, para que “revisen los antecedentes y tomen una decisión a conciencia”.

“Nuestra convicción es que esto se basa en antecedentes falsos”, sostuvo Pardow.

En la comisión revisora, la acusación recibió el respaldo de tres parlamentarios: dos de oposición y el presidente de la instancia y militante del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet. El siguiente paso, es la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde el escenario está cuesta arriba para el exministro, porque varios representantes del oficialismo estarían dispuestos a apoyar el libelo.

Este martes, Pardow se defendió de los cuestionamientos por el error de cálculo que permitió un sobrecobro de las empresas generadoras de energía. En ese sentido, recalcó que no tenía las atribuciones para poner en duda el trabajo de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

“Los procedimientos son llevados adelante por una autoridad técnica independiente y no le corresponde a la autoridad política, sobre todo cuando los procedimientos están en curso, anticipar un juicio”, dijo.

A lo anterior, agregó que actuó pensando en proteger el patrimonio del Estado. “En más de una oportunidad, las declaraciones de ministros de Estado han servido de argumentos para que empresas privadas demanden al Estado de Chile ante tribunales de inversión internacional. Si tengo que realizar nuevamente una ponderación entre mi responsabilidad política personal y cuidar la responsabilidad patrimonial del Estado, volvería a cuidar la responsabilidad patrimonial del Estado, porque creo que eso es lo que viene con la naturaleza de este cargo”, aseveró.

El exsecretario de Estado también se excusó por la situación con la transmisora Transelec, que le habría sido informada en octubre de 2024. Acerca de aquello, aseguró que no hubo un ocultamiento de información, que “los antecedentes respecto al caso Transelec fueron públicos” y que una vez conocidos los sobrecobros de la empresa, la CNE llevó a cabo procedimientos administrativos, “que han buscado en todo momento dar una solución pronta, a un error que le correspondió a una empresa privada”.

Tal como quedó expresado en la votación, los argumentos de Pardow no convencieron a los diputados de la comisión revisora. Mulet afirmó que lo que quedó claro es que “no se defiende a los consumidores en estos procesos”.

“La defensa de Pardow dice: ‘Mire, ahí están los antecedentes de Transelec’, ¿pero están para quién? Para un grupo pequeño de consultores que trabajan para las mismas empresas eléctricas que son los que saben cómo funciona la cosa. No están para la opinión pública, para un lector o para un ciudadano común y corriente”, observó.

Asimismo, planteó que esta acusación constitucional puede servir para corregir las debilidades del sistema eléctrico. “En Chile hay captura del regulador por parte de los regulados, hay que entender eso”, remarcó.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Mauro González, indicó que la primera aprobación de la acusación constitucional, “da una sensación de justicia frente al golpe económico relevante que se le dio a millones de familias, no solamente porque se aumentó las cuentas de luz, sino que afectó los bienes, los servicios, la economía del país”.

A juicio del parlamentario, la negligencia de Pardow tuvo lugar con “la suscripción del decreto tarifario y también, en la inacción frente al error en la valorización de los activos de Transelec, donde el ministro en su oportunidad guardó silencio”

“Nosotros esperamos que mañana en la Sala de la Cámara de Diputados se pueda aprobar, y que después pase al Senado y la Cámara Alta pueda resolver, porque acá existen y se han acreditado estas negligencias que fueron graves”, estimó.