Gobierno presenta cuarta fase del subsidio eléctrico con descuentos de hasta $55 mil en cuentas de luz

El Gobierno presentó en Renca la cuarta etapa del subsidio eléctrico, un beneficio que desde 2024 permite que uno de cada cuatro hogares en Chile reduzca o incluso elimine el pago de su cuenta de luz. En esta ocasión, autoridades encabezadas por el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, se reunieron con vecinos de la comuna para detallar el proceso de postulación que se abrirá el próximo martes 25 de noviembre.

Junto a García asistieron la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos; el alcalde de Renca, Claudio Castro; y el fiscal del Instituto de Previsión Social (IPS), Marcelo Díaz.

Este beneficio busca aliviar el costo de la vida de las familias más vulnerables. En esta nueva etapa, el subsidio se aplicará como un descuento mensual en las cuentas de electricidad entre febrero y junio de 2026. Además, se sumará la devolución de sobrecostos cobrados en boletas anteriores, lo que permitirá que los beneficiarios vean reflejado en su cuenta tanto el aporte estatal como el reintegro.

“El subsidio va a llegar a una de cada cuatro familias chilenas (…). Para el próximo llamado este descuento se va a ir haciendo mensualmente entre febrero y junio próximo, implicando un subsidio de entre 30 y 55 mil pesos dependiendo del tamaño del hogar”, explicó el biministro Álvaro García.

“A este subsidio se le va a sumar el cuento que hemos logrado por el sobrecosto que algunas familias pagaron en sus cuentas anteriores y cada familia va a poder ver en la boleta cuánto le descuentan por subsidio y cuánto le descuentan por devolución. Pero para lograrlo tienen que inscribirse en los próximos días postulando al subsidio eléctrico“, agregó.

Los procesos anteriores de este apoyo estatal beneficiaron a más de 1 millón 800 mil hogares en Chile, principalmente del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) y a personas electrodependientes.

En esa línea, la ministra Toro, destacó que “este subsidio eléctrico está beneficiando principalmente a hogares liderados por mujeres, con presencia de niños, niñas y adolescentes, y personas cuidadoras que sabemos tienen mucha dificultad para tener tiempo y producir ingresos”.

“También, y quiero destacarlo, a prácticamente todos los hogares donde hay personas electrodependientes, pero todavía ya algunos que no lo están recibiendo y por lo tanto es importante que en esta postulación también así lo hagan”, manifestó Toro.

Por su parte, el fiscal del IPS, Marcelo Díaz, recordó que para postular el número de cliente debe estar asociado a una tarifa o consumo residencial. Asimismo, informó los canales disponibles para la postulación.

“La red ChileAtiende del IPS estará a disposición de la ciudadanía para que todas las personas que requieran postular al Subsidio Eléctrico y cumplan con los requisitos, especialmente aquellas que aún no cuentan con su Clave Única, puedan solicitarlo a través de nuestras 202 sucursales a lo largo de todo el país, el Call Center 101 y el sistema de videoatención disponible en el sitio www.chileatiende.cl”, sostuvo Díaz.

El monto semestral dependerá de la cantidad de integrantes de los hogares beneficiados. Para un hogar de 1 integrante, el descuento semestral será de $30.270; de 2 a 3 integrantes, de $39.348 y de 4 o más integrantes de $54.486. Este monto se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero (mes que incluirá la cuota de enero y febrero) y junio de 2026.

Durante el primer semestre del próximo año las familias verán en su boleta dos descuentos simultáneos: el subsidio y la restitución por cobros en exceso, según lo establecido por ley. El subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, reforzó el llamado a las familias a la actualización de datos.

“Este subsidio se obtiene en la medida que se mantengan los requisitos anteriormente señalados, y para ello es importante contar con la información actualizada. Por eso, el llamado es a que puedan actualizar sus datos, especialmente quienes han cambiado de domicilio o que han tenido cambio en su número de cliente”, puntualizó.

Los interesados pueden revisar su información y hacer las actualizaciones necesarias en www.subsidioelectrico.cl, en los distintos canales de atención de ChileAtiende, o llamando al 600 0231 360, para recibir orientación sobre este beneficio.