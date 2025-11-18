Juan José Obach y desempeño electoral de la derecha: "Grafica la dramática situación de Chile Vamos"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exvocero económico de la campaña de Evelyn Matthei, Juan José Obach, analizó el escenario político post elecciones. Para también director ejecutivo del centro de estudios Horizontal, Chile Vamos debería iniciar una autoevaluación.

“Creo que Chile Vamos tiene que entrar en un proceso de reflexión interna, tanto los partidos como el conglomerado y cuestionarse por qué no logra representar cuáles son las necesidades y los sentires de los chilenos hoy día. Ayer Andrés Longton, senador electo por la quinta región, hablaba de pensar en un solo partido. El mismo Cristián Monckeberg, expresidente RN, fue muy crítico, dijo ‘Chile Vamos ya no da para más’. Tenemos que volver a conectar con las bases, con lo que fue un conglomerado exitoso que logró llegar dos veces a La Moneda”, reflexionó.

Luego de las elecciones parlamentarias y presidenciales 2025, Obach señaló un “cambio de clivaje” y un “cierre de ciclo político”, en el que se impuso el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario por el lado de las derechas en el Congreso. Además, comentó que en el plano presidencial lograron “pasar por segunda vez a segunda vuelta y obviamente el más afectado es Chile Vamos”.

¿Qué llevó a Chile Vamos a esta situación?

Según Juan José Obach, “es un error saltarse a las conclusiones o a las soluciones a dos días de la elección” y puso el foco en cómo este escenario gráfica “lo dramática de la situación de Chile Vamos“.

El ingeniero comercial sostuvo que a nivel mundial existe “un desafío muy grande para las democracias liberales en general, de cómo se plantean frente a un mundo que hoy en día es mucho más cortoplacista, frente a un electorado que muchas veces no solamente no entiende las lógicas políticas, por ejemplo, de la dificultad de llegar a acuerdo, de la importancia de la gobernabilidad, sino que también las desprecia”.

“Hoy en día la palabra acuerdo no es una palabra bien vista, hemos observado como el candidato (Franco) Parisi, por ejemplo, con un 20% de lo de los votos, refleja un poco eso, es gente totalmente apolítica. Ese bolsón de votos, entre el padrón con voto voluntario versus el padrón con voto obligatorio, se lo llevó en gran medida el voto del candidato del PDG y hay que mirar muy de cerca a ese electorado”, planteó el director ejecutivo del centro de estudios Horizontal.

En línea con lo anterior, se preguntó: “¿Quiénes son? ¿Por qué hay una apatía tan grande con la política? ¿Por qué creen que el Estado no los puede ayudar y en cierta medida el mercado tampoco? Porque es como un poco la ley del sálvese quien pueda. Entonces, hay mucho que analizar y sin duda tiene que haber ahora un proceso de reflexión”.

Respecto a cómo se ha comportado el electorado en las últimas elecciones, Obach, manifestó que: “La gente va cambiando de elección rápidamente, está muy líquido todo y eso responde, yo creo, más que al domicilio político, que la gente está valorando que alguien le genere confianza, que lo mire a la cara y le diga, ‘mire, yo le voy a solucionar sus problemas y lo vamos a hacer de esta manera'”.

“Lo que preocupa, obviamente, es ver como un candidato que, a mí modo de ver, con propuestas muy muy populistas y que creo que no le van a hacer bien al país, obtenga un 20% de los votos (Parisi)”, lamentó.

En cuanto a las distintas derechas, el exvocero de Matthei apuntó a diferencias “sanas” y explicó que esas mismas distancias no significan que tú no “puedas ponerte de acuerdo en ciertos mínimos comunes y en pos de otorgarle gobernabilidad al país, poder generar estos pactos y unirse, en este caso, detrás de una sola candidatura que es la de José Antonio Kast”.

“Yo ahí no me pierdo ni un segundo y creo que es importante para una sociedad que exista esta diversidad de opciones políticas, que existan, en este caso, distintas derechas. Sobre todo porque las principales diferencias tú las puedes notar en lo valórico, en algunos aspectos de derecho, de rol del Estado, pero por ejemplo, los clivajes hoy en día en que se juega la elección, que son seguridad y economía, yo creo que hay muchas coincidencias y los políticos en general tienen una responsabilidad de darle gobernabilidad al país”, agregó Obach.

En tanto, calificó los próximos días como relevantes para llegar a acuerdos. “Si el Partido Republicano va a ir a buscar, por ejemplo, el apoyo de los cuadros de Chile Vamos, tienen que darse estas conversaciones y tiene que mostrar un programa, un paquete de medidas, que sea responsable y políticamente viable, porque efectivamente en la primera vuelta, hubo varias propuestas que a mi parecer rayaban más en el populismo que en la realidad política”, aseveró.