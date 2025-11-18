Lo Valledor: el primer recinto en anticiparse a la nueva Ley de Seguridad Privada

En el marco de la próxima entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Privada, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, encabezó una reunión en el Mercado Mayorista Lo Valledor junto a su gerente general, Marcelo de Moras, y el jefe de la Zona de Seguridad Privada Armas y Explosivos de Carabineros, general Stephan Godomar, con el objetivo de coordinar medidas de seguridad y revisar la incorporación del recinto a la nueva matriz de riesgo definida por la autoridad fiscalizadora.

Durante el encuentro, el directorio y la gerencia del mercado anunciaron que solicitarán de manera voluntaria la reevaluación de sus sistemas de seguridad privada, adelantándose a las exigencias de la ley, que entrará en vigencia en 10 días. Con esta decisión, Lo Valledor se convierte en un referente de buenas prácticas para infraestructuras críticas del país.

“La decisión del mercado Lo Valledor de adelantar la reevaluación de su sistema de seguridad es muy simbólica para el resto de la industria. Este es un lugar estratégico de la ciudad y su compromiso marca un ejemplo de cómo anticiparse a la normativa”, destacó la subsecretaria Leitao, quien hizo un llamado a las empresas a no esperar los seis meses que establece la ley, sino a solicitar su recalificación apenas entre en vigencia, mejorando así la prestación de los servicios de seguridad privada y, con ello, la seguridad pública en su conjunto.

Por su parte, el gerente general de Lo Valledor, Marcelo de Moras, resaltó la importancia de la colaboración público-privada en materia de seguridad. “La nueva Ley de Seguridad Privada es un pilar fundamental para avanzar en la gestión integral de seguridad del país. Nos someteremos voluntariamente a un proceso de evaluación, generando sinergia entre lo que el Estado está desarrollando y lo que podemos implementar como empresa privada para fortalecer la seguridad a nivel nacional”.

El general de Carabineros, Stephan Godomar, enfatizó que la normativa permitirá consolidar el rol de la seguridad privada como colaborador eficaz de la seguridad pública. “La seguridad privada generará un organismo interno con medidas eficaces que permitirán entregar instrumentos de prueba para la investigación de delitos. El control interno estará en manos de vigilantes y guardias de seguridad a través de mecanismos profesionales, sólidos y fiscalizados, asegurando que los incidentes en los recintos sean manejados de manera eficiente”.

La ley, que comenzará a regir el 28 de noviembre, busca elevar los estándares de la seguridad privada mediante la definición de entidades obligadas para el resguardo de recintos y servicios estratégicos, estableciendo nuevos criterios en la matriz de riesgo definida por la Subsecretaría de Prevención del Delito, encargada de la certificación, permisos de operación y fiscalización a nivel nacional.

“La implementación de la ley no solo fortalece la seguridad privada, sino también la seguridad pública, ya que libera a Carabineros para otras labores de seguridad. La Subsecretaría asumirá la tramitación de autorizaciones, la capacitación y certificación de guardias y vigilantes, y la aplicación de la matriz de riesgo en todos los lugares donde se prestan servicios privados, determinando los niveles de riesgo y los estándares de seguridad”, explicó Leitao.

Asimismo, la subsecretaria adelantó la implementación de módulos de la plataforma tecnológica exigida por la ley antes del plazo de un año. “Esto permitirá una mayor interoperabilidad, agilizando las autorizaciones y mejorando la calidad de los servicios de seguridad privada”, concluyó la autoridad.