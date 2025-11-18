Los mundos paralelos de la posverdad (a la radio pública como espacio común)

En Chile, tal como en buena parte del mundo, estamos viviendo crecientemente un fenómeno más profundo y grave que las diferencias políticas convencionales. Se trata de la erosión del mundo común, ese espacio básico donde la realidad podía ser discutida, interpretada, incluso disputada, pero no negada.

Hoy, en cambio, estamos entrando a un tiempo en que la realidad se ha vuelto opcional. Es lo que conocemos como posverdad, una práctica que no consiste simplemente en mentir, sino en algo más profundo y más peligroso: instalar la idea de que los hechos no importan; que importan solamente las emociones, las lealtades o las identidades que esos hechos activan. Lo que se debilita es la premisa elemental de la democracia: que, pese a nuestras diferencias, compartimos un territorio sobre el cual deliberar.

Ese suelo está resquebrajado. Y lo vemos en todos los campos: la ciencia discutida desde la intuición, la política reemplazada por consignas, las instituciones sometidas a sospecha permanente. La posverdad vacía la conversación pública, y la reemplaza por un combate de relatos, donde cada grupo vive en un país propio, con datos propios, con certezas propias.

La seguridad es un ejemplo muy claro, pero solo un ejemplo. Ahí, cada episodio se convierte en un guion disponible para quien quisiera amplificar el miedo o para quien desee justificar excesos. Pero lo mismo ocurre con la salud, con el cambio climático, con la educación o incluso con los debates constitucionales. Cualquier hecho puede transformarse en opinión, cualquier evidencia puede reescribirse según convenga. Y cuando los hechos se vuelven maleables, quienes gritan más fuerte adquieren más poder que que quienes se mantienen fieles a la honestidad intelectual.

Este escenario se agrava por la crisis de los espacios de legitimidad, muchas veces propiciadas espuriamente. Los medios de comunicación, la academia, los expertos, las instituciones que antes ayudaban a validar o contextualizar la información, hoy están debilitadas o son tratadas como parte de una sospecha generalizada. Cuando esos mediadores pierden legitimidad, la sociedad queda sola frente a un océano de información sin brújula: cada cual puede elegir la verdad que más le acomode, como quien elige un producto en un supermercado.

El vacío que deja la falta de confianza es llenado por discursos que prometen certezas simples para problemas complejos. En tiempos de incertidumbre, la posverdad ofrece explicaciones rápidas, identidades claras, enemigos visibles. Pero ese alivio emocional tiene un costo altísimo: ahoga la reflexión, paraliza la deliberación y fomenta la polarización.

La política, entonces, deja de ser un espacio de negociación entre diferencias y se convierte en una lucha de tribus cerradas.

Sin un mínimo de realidad compartida, ya no discutimos: disputamos mundos incompatibles. Y sin discusión, la democracia deja de funcionar.

Por eso, defender la verdad -no como dogma, sino como esfuerzo colectivo por reconstruir un espacio mínimo común- es una tarea especialmente necesaria. Implica reconocer que ninguna verdad se sostiene sola, que necesita instituciones confiables, medios responsables y ciudadanía activa.

La posverdad no se combate solo señalando mentiras, sino fortaleciendo las condiciones que hacen posible que una sociedad crea, discuta y construya, transformando las diferencias y antagonismos en parte del desafío y no en un problema.

Una democracia que no puede distinguir entre hechos y relatos es una democracia en peligro.