Presupuesto 2026: Cámara aprueba el 58% y Gobierno destaca avance tras rechazo masivo en Comisión Mixta

Pese a que la Cámara de Diputadas y Diputados validó el 58% del Presupuesto 2026, 14 partidas fueron nuevamente rechazadas, manteniendo la tensión entre el Ejecutivo y la oposición. Hacienda valoró el mayor nivel de debate y anticipó un complejo escenario en el Senado.

Este lunes 17 de noviembre la Sala de la Cámara Baja reanudó el debate de la Ley de Presupuesto 2026, con la votación de las indicaciones presentadas por el Gobierno, cuyo objetivo fue reponer los recursos de las diversas partidas rechazadas en la Comisión Mixta de Presupuestos el pasado 29 de octubre.

Cabe precisar que, debido al rechazo de la mayoría de las partidas en dicha comisión, las y los diputados no pudieron presentar indicaciones, salvo las referidas a información.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 avanzó durante esta jornada, aunque no con la fluidez que esperaba el Gobierno. En el cierre del primer trámite constitucional, la Corporación aprobó 19 de las 33 partidas, equivalente al 58% del total.

Desde el Ejecutivo subrayaron que este avance “contrasta con lo ocurrido en la Comisión Mixta, donde solo se aprobaron cuatro partidas antes de que el resto fuera rechazado en una sola votación”. En esta oportunidad, la Cámara debatió y votó cada partida de manera individual, permitiendo una revisión más detallada del gasto público para el próximo año.

Partidas aprobadas y rechazadas

Entre las partidas aprobadas se encuentran las del Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría, Ministerio Público y el Servicio Electoral (Servel), además se aprobaron los presupuestos de los ministerios de Economía, Hacienda, Justicia, Defensa, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Trabajo, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Desarrollo Social y Familia, Mujer y Equidad de Género, Culturas, Artes y Patrimonio y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

En contraste, se rechazaron 14 partidas, incluidas las de Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Gobiernos Regionales, Seguridad Pública, Tesoro Público, Segpres y Segegob.

Pese a estos retrocesos, desde el Ejecutivo recalcaron que el mayor número de partidas aprobadas refleja una disposición a seguir construyendo acuerdos para alcanzar una Ley de Presupuestos que combine “responsabilidad social y responsabilidad fiscal”.

“La Cámara mostró un cambio importante”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, según consignó La Tercera, valoró el tono del debate en la Sala. “Lo que vimos estos dos días es un cambio importante respecto de la Comisión Mixta. En vez de rechazar todo en bloque, la Cámara debatió una a una las partidas y aprobó el 58% del Presupuesto. Eso muestra que, cuando hay disposición al diálogo, se pueden ir construyendo acuerdos”, señaló.

Si bien el secretario de Estado afirmó que aún persisten diferencias relevantes, destacó que el proceso avanza: “Todavía quedan diferencias por resolver, pero estamos avanzando hacia una Ley de Presupuestos con responsabilidad social y responsabilidad fiscal, que es lo que el país necesita”.

¿Qué sigue?

Tras el rechazo de las partidas presupuestarias, el Ejecutivo tendrá que volver a presentar indicaciones sustitutivas para poder ser ingresadas durante la tramitación del proyecto en el Senado.

Sin embargo, el debate se ve complejo en la Cámara Alta, ya que como las partidas llegan rechazadas, no se podrán hacer indicaciones y se deberá votar solamente lo ingresado por el Ejecutivo. Se espera que este viernes comience el segundo trámite constitucional en el Senado.