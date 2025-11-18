Rebaja de impuestos y "ajustes" a programas sociales: los primeros consensos entre los asesores económicos de Kast y Matthei

Con el fin de dar inicio a “una serie de reuniones para escuchar visiones y ampliar los espacios de trabajo técnico”, la candidatura de José Antonio Kast (PRep), encabezada por su asesor económico, Jorge Quiroz, se reunió con un grupo de economistas de Chile Vamos. Una instancia que marca la primera señal de republicanos para acercarse al conglomerado.

Felipe Larraín, Juan Andrés Fontaine, José Ramón Valente, Soledad Hormazábal, Klaus Schmidt-Hebbel y Betina Horst fueron parte de los nombres que se involucraron en esta reunión, donde comenzaron a delinear una serie de conceptos en materia económica en las que coinciden la derecha.

Tras este llamado “primer approach” de naturaleza técnica, Jorge Quiroz valoró las “grandísimas coincidencias en los temas principales” y la “disposición a seguir profundizando” esta unión de visiones. A pesar de las diferencias entre los comandos, mismas que se tomaron la agenda previo a la primera vuelta presidencial, desde ambos lados se mostraron abiertos a llegar a acuerdos en distintos puntos.

“Esta es una primera reunión que toca los temas principales a nivel más bien macroeconómico. Tenemos decididamente una coincidencia en lo que importa, que es atacar todo el tema de la maraña de permisos y regulaciones. Lograr una rápida convergencia fiscal y solvencia. Cumplir la ley, porque no se ha cumplido, no se cumplen los delitos fiscales. Y finamente propender hacia una rebaja de impuesto de primera categoría que aliente la inversión”, detalló Quiroz como los principales ejes de la instancia.

Uno de los principales acercamientos se dio en materia tributaria. Tanto el Partido Republicano como Chile Vamos apuntan a rebajar el impuesto a las grandes y medianas empresas.

Recortes sociales

Una incógnita que se comienza a disipar es si desde el grupo asesor de Evelyn Matthei se sumarían o no a la idea del Partido Republicano de un recorte fiscal de US$6.000 millones en 18 meses, aunque ello conlleve llevar a cabo recortes sociales.

Aunque las respuestas fueron más bien escuetas, la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Betina Horst, manifestó que: “Estamos a tiempo de hacer un ajuste fiscal responsable, que no implique tocar gasto fiscal, pero si seguimos por la senda de no ir convergiendo entre lo que es ingreso y gasto, sin duda que eso cada vez se hará más difícil”.

No obstante, mayor claridad aportó el execonomista jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel, afirmando que el ajuste fiscal se analizará. “Es el momento de ver el detalle y hay que ver la combinación de ajustes y recortes fiscales con un cumplimiento fiscal más severo, antes de la reforma tributaria y después de la reforma tributaria”, señaló.

“¿Es posible sin tocar el gasto fiscal de alta efectividad y necesidad que le llega en forma efectiva y eficiente a la educación pública, a la salud pública, a las pensiones? Sí, es factible. Pero eso no significa que no haya que ajustar programas que son absolutamente inefectivos y no llegan a las personas, no tienen ningún impacto, de los cuáles tenemos muchísimos en Chile”, advirtió el economista.

Por su lado, Quiroz se abrió a considerar los plazos de la medida, afirmando que: “Todos los temas económicos cuando se bajan a nivel de detalles y del timing, son conversables, porque lo importante es el objetivo y hay consenso de lograr una convergencia fiscal rápida”.

¿Guiños a Parisi?

En la instancia, Quiroz se refirió a eventuales guiños a las propuestas económicas del líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, de cara a la segunda vuelta presidencial. El jefe económico de Kast informó que “a la brevedad” espera contactarse con Parisi para”intercambiar ideas”.

“Nos gusta el tema empírico, el tema analítico y por lo tanto vamos a discutir con Franco Parisi y su equipo una por una las medidas. Pero no somos un grupo compañero, no estamos para inmediatamente decir ‘tomamos esto, tomamos lo otro’, contando votos”, aclaró Quiroz.