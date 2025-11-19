Por error en cuentas de luz: Cámara declara admisible acusación constitucional contra exministro Pardow

La Cámara de Diputados votó este miércoles la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, impulsada por parlamentarios de oposición tras el error en el cálculo de las tarifas eléctricas que generó cobros excesivos a los clientes y que derivó, finalmente, en su salida del Gobierno.

El libelo, que consta de dos capítulos, apunta a que Pardow habría incumplido sus deberes constitucionales al no supervisar adecuadamente el proceso tarifario y, según sus promotores, por presuntas vulneraciones al principio de transparencia. La comisión revisora aprobó el informe favorable a la acusación, preparando el terreno para un debate que se anticipaba extenso y dividido en Sala.

Para aprobarse y avanzar al Senado, el texto acusatorio necesitaba 78 votos como mínimo. Con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, finalmente se declaró admisible la acusación constitucional contra el exministro Pardow.

Entre los fundamentos técnicos del texto acusatorio, se enfatizó en el error metodológico en la fórmula tarifaria. De acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), en el cálculo se aplicó dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ciertos saldos pendientes. Los diputados a favor de la acusación constitucional sostienen una falta de supervisión de los decretos tarifarios que el Ministerio de Energía suscribió y se apuntó no solo a un error sino que a una “omisión prolongada”.

En esa línea, la defensa del exministro, encabezada por el abogado Francisco Cox, plantea que no existe un deber legal o técnico para que fuera Pardow quien corrigiera personalmente los modelos tarifarios. La tesis que expresaron es que Diego Pardow actuó dentro de sus competencias, respetando la autonomía técnica de la CNE. Sostienen que su rol es político y no técnico, y que por ende, el costo político ya fue pagado con su salida del Gobierno.

Cox catalogó la acusación constitucional como “inédita”. “Inédito en que los hechos que se imputan, hay hechos falsos, hay hechos incorrectos, hay hechos que no se conocen, hay suspicacias, pero no hay hechos definidos”, intervino en su defensa el abogado.

“También es inédita porque nunca había visto que no concurriese nadie, insisto nadie, a apoyar la acusación constitucional. Todas las personas que concurrieron, dijeron que no se satisfacían los requisitos de una acusación constitucional, que los hechos que se estaban imputando eran falsos. También que el error metodológico no es un hecho propio del ministro”, prosiguió Francisco Cox sobre faltas de fundamentos en la comisión revisora del libelo.

Cox enfiló sus críticas hacia el proceso llevado a cabo en la comisión revisora, afirmando que “es una etapa probatoria, donde uno o bien prueba los cargos, o los da por no acreditados, en la comisión revisora se dieron por no acreditados los hechos acusados en la acusación”.

“No obstante la reiteración, no por mucho repetir algo se convierte en verdad, se puede confundir a la gente pero no es verdad. La verdad es que el alza de los precios no corresponde al error metodológico en su mayor magnitud, solo en un 2%”, señaló el defensor del exministro, aclarando que el cálculo le corresponde al ente técnico, en este caso, a la CNE.