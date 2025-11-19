Camila Rojas (FA) acusa a la derecha de entrampar Presupuesto 2026 por "estrategia electoral"

La discusión del Presupuesto 2026 se ha visto envuelta en las elecciones presidenciales, dificultando su avance. Este martes, el Ejecutivo logró que se aprobara en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas el 58% de las partidas.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Camila Rojas, entregó su visión acerca de los últimos avances en el Presupuesto 2026. “Si miramos lo que pasó en la Mixta y lo que pasó ahora en la Cámara hay evidentemente una mejora. Tenemos 19 partidas aprobadas, en ellas el Gobierno presentó indicaciones que hicieron que estas pudiesen ser aprobadas”, comentó.

Con 14 partidas aún rechazadas, entre ellas Interior, Educación y Salud, la parlamentaria indicó: “Eso tiene como consecuencia que los senadores no van a poder presentar indicaciones sobre esas partidas, sino que va a tener que ser el Gobierno quien, presentando una indicación sustitutiva, presente algunos cambios y que sean los senadores quienes decidan si esos cambios son suficientes o no”.

Los cuestionamiento de la oposición

La congresista abordó las críticas de la oposición, desde donde se acusa poca claridad en la manera en que se financiará el Presupuesto 2026 y se pone en duda las cifras presentadas por el Gobierno. “Se ha dicho que los ingresos del 2026 sí calzan con lo que ha señalado el FMI. No me queda claro a qué se refieren, no han sido capaces de explicarlo, como tampoco han sido capaces de explicar de donde se hacen los recortes que se proponen”, aseveró Rojas.

“Quiénes hemos revisado el Presupuesto, sabemos que si bien se pueden hacer recortes con las funciones críticas, que fue algo que el Gobierno tomó, eso no alcanza a sumar en ningún caso ni 2 mil ni 6 mil millones de dólares”, prosiguió la legisladora oficialista sobre la propuesta de la derecha de recortes fiscales.

La frenteamplista recordó que durante la discusión del año pasado se realizaron recortes impulsados por la derecha, acusando así “una estrategia de continuidad en el sentido de hacer recortes”. “Esta vez, sobre todo en el proceso de la (comisión) mixta, se mezcló también con una estrategia electoral y que sigue, porque tenemos una segunda vuelta en juego”, apuntó.

Además, defendió el trabajo del Gobierno señalando que “en la Cámara logra que se aprueben casi el 60% de las partidas porque introdujo cambios, sino no se hubiesen aprobado tantas”.

En paralelo, respecto de la recta final de la carrera presidencial, Rojas abordó los desmarques de la candidatura de Jeannette Jara del Presidente Gabriel Boric: “Son dos perfiles distintos, estamos hablando de una candidata diferente a nuestro candidato de la elección pasada. Jeannette Jara y Gabriel Boric no son la misma persona. Por lo tanto, cuando se quiere hacer esa homologación absoluta por parte de la oposición, lo que hay es una estrategia electoral. Legítima para ellos pero que hace un daño al debate en general”.