“Detrás de cada persona que cuida”: Gobierno lanza campaña para visibilizar el trabajo de cuidados

En el marco del Mes de los Cuidados, el Gobierno lanzó una nueva campaña para visibilizar el trabajo de cuidados y promover la inscripción de cuidadoras y cuidadores en el Registro Social de Hogares (RSH), iniciativa impulsada por los ministerios de Desarrollo Social y de la Mujer.

El mensaje central apunta a reconocer el rol social y económico de estas labores, en su mayoría realizadas por mujeres, y a fortalecer el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados Chile Cuida. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que la campaña busca poner en el centro un trabajo históricamente invisible.

“Buscamos visibilizar que no tendríamos un país, no tendríamos una economía, no tendríamos una sociedad si no hubiera personas cuidando y que por eso tenemos que compartir este trabajo entre todos y todas”, sostuvo. Agregó que ya son más de 230 mil personas inscritas, pero que “son al menos el triple las que todavía no se han inscrito”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reforzó el llamado a participar del sistema. “Nuestra invitación es que llamemos a esa persona y le contemos que puede inscribirse como cuidadora en el Registro Social de Hogares para así ser parte de los beneficios y apoyos del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados Chile Cuida”, afirmó.

“Sabemos que no son 300 mil, sabemos que son al menos 900 mil personas y por lo tanto necesitamos que se inscriban”, recalcó la secretaria de Estado y detalló que la credencial de cuidadoras permite atención preferente, acceso prioritario a programas y beneficios asociados a la red de empresas participantes. “Si conoces o si eres una persona cuidadora no remunerada, invitala a que obtenga su credencial”, señaló.

En la jornada se relataron algunos testimonios. Entre estos, una mujer de nombre Olivia entregó un relato sobre más de dos décadas dedicadas al cuidado de su esposo, destacando el impacto del apoyo institucional. “Este programa Chile Cuida yo lo difundo, porque de verdad es una gran ayuda. (…) Nos sentimos visibles, aun cuando no tenemos sueldo”, narró.

La titular de la cartera de la Mujer y Género enfatizó que el cuidado sostiene una parte significativa del funcionamiento del país. En esa línea, sostuvo que “esta credencial y esta campaña son la búsqueda de uno de los pilares de la política nacional de cuidado: el reconocimiento”.

“De acuerdo a la última estimación del Ministerio de Hacienda junto al Banco Central, si se valorizara, equivaldría al 19% del Producto Interno Bruto (PIB), más que varias de las industrias más importantes en el peso de la economía de nuestro país, y sin embargo está ahí invisible”, manifestó.

“Necesitamos poder aprobar la ley Chile Cuida para crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, porque necesitamos que a diferencia de lo que ocurrió con la reforma de pensiones, cuando la oposición rechazó el crear la pensión, el complemento de las cotizaciones para las cuidadoras inscritas en el registro de cuidadora, la próxima vez que discutamos sobre pensiones reconozcamos este trabajo invisible”, insistió.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, resaltó que el avance en políticas de cuidado no responde solo a una iniciativa gubernamental, sino a un proceso impulsado por organizaciones y por la visibilización que dejó la pandemia.

La credencial permite acceder a atención preferente en instituciones públicas, a iniciativas sociales dirigidas a cuidadoras y a los beneficios de la Red de Empresas Chile Cuida, que hoy reúne a 49 instituciones.

El sistema también contempla atención domiciliaria a través de asistentes de cuidados y profesionales como kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y psicólogos, cuya cobertura se amplió en 2025 de 155 a 215 comunas, pasando de 7 mil 500 a 37 mil 500 hogares atendidos.

Junto con ello, el Gobierno impulsó los Centros Comunitarios de Cuidados, espacios que entregan bienestar, rehabilitación, contención emocional y autocuidado, que ya suman 50 centros en 15 regiones del país. Para acceder a la credencial las personas cuidadoras pueden dirigirse a su municipio o solicitarla en www.chilecuida.cl o www.ventanillaunicasocial.cl.