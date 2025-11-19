El PDG dirá la próxima semana a quién apoya en segunda vuelta: su presidente fijó "miércoles o jueves"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, se refirió al desempeño de su tienda en las últimas elecciones y el desafío que le espera para el próximo periodo.

La incógnita principal en este momento es a quién entregarán su apoyo en segunda vuelta. “Nos vamos a tomar una semana de análisis, de escuchar a nuestras bases, a nuestros candidatos y yo me reúno con los presidentes el próximo martes. El próximo martes a las 21 horas vamos a tomar una decisión (…) Posteriormente el día miércoles o jueves daremos a conocer nuestra posición como partido en relación a las dos opciones existentes”, adelantó el oficial en retiro.

Respecto al análisis del sorpresivo desempeño del partido, tanto en la elección presidencial como en la parlamentaria, el timonel enfatizó en el “cariño” de los votantes y la “alegría” por el rendimiento en el Congreso. “El partido consigue 14 escaños, siete mujeres y siete hombres. Nosotros fuimos el único partido de los 24 que participó solo, sin ninguna coalición a nivel nacional”, dijo.

A lo anterior sumó “pena y rabia”, tal como lo ha señalado el excandidato Franco Parisi, por “la injusticia de encuestas que manejaron la opinión pública, donde no tuvieron clemencia con nosotros, nos ninguneaban los analistas que hacían parte de los programas de televisión (…) además de marginarnos, de no ponerlo en las primeras opciones, nos apartaron claramente de debates relacionados con la construcción, con el salmón y otros productos por las famosas encuestas”.

Sobre si entregarán su respaldo a Jeannette Jara o a José Antonio Kast en el balotaje, por la cantidad signifiva de votos que obtuvieron en primera vuelta, Vattuone reconoció que: “Es un voto que no es del partido y siempre lo asumimos con esa humildad, no somos dueños, hay que tener respeto por aquellos que votaron por el partido”.

En ese sentido, reconoció que algunos votantes fueron adherentes y otros que se sintieron atraídos por algunas propuestas. “Ahí no nos perdemos, el voto no es del partido”, enfatizó.

Respecto a cómo mantener sólida la bancada del PDG en el Congreso, luego de que no lograran sostenerla durante el actual periodo legislativo, el timonel de la tienda explicó que: “El partido se formó el año 2021 a cuatro meses de la elección. La experiencia en la orgánica institucional era muy baja y la bancada, esos seis, también eran provenientes de la misma línea que usted señaló (sin corriente política definida) por lo cual cometimos errores como partido, producto de la inexperiencia, lo analizamos y aprendimos de eso”.

“También hay errores ahí del sistema político (…) es una vergüenza que una persona, un diputado electo por una idea, por un partido político, haga campaña con un programa y después se retire del partido y son 45 en este momento, casi 50 parlamentarios, no es solo del PDG, de partidos tradicionales como Republicanos, de la izquierda, con muchos más años que nosotros y se le fueron varios parlamentarios”, agregó.

En línea, valoró “la experiencia de una gran diputada, con mucha fuerza como es Pamela Jiles”. “Tenemos un programa que es común y que todos lo han hecho saber en sus respectivas jurisdicciones. Cada uno tiene opinión, no es que uno diga, ‘sí, estamos todos de acuerdo’, pero vamos a actuar como bancada, nos vamos a organizar para llegar el marzo organizados como bancada”, sostuvo.

Sobre quienes suman los votos del PDG a la derecha en el Congreso, Vattuone señaló: “Están super equivocados y el que cree que esto es sumar derecha, izquierda, es que no todavía no entiende lo que es el PDG”.