Inicia el Panamericano de Va’a Rapa Nui 2025: amor al mar, la cultura y el deporte

Este martes, se realizó la ceremonia de inauguración del Panamericano de Va’a Rapa Nui 2025. Desde la organización, destacan que la navegación ancestral polinesia trajo a los primeros habitantes de Rapa Nui y, hoy, buscan ser un punto de encuentro entre tradición y presente: un homenaje a esos conocimientos ancestrales y una celebración al espíritu y la fuerza de cada deportista que vibra con su remo mar adentro.

El amor por el mar, la cultura y el deporte no solo ha hermanado a los pueblos polinésicos, sino también a naciones de todo el continente que este año se reúnen en Rapa Nui para compartir ese espíritu en la sana competencia.

Del 18 al 22 de noviembre, las delegaciones de diversos países como Brasil, Colombia, Chile, Panamá, Perú y Venezuela, participan de la competencia. Este martes, se desarrolla: V6 OPEN Masculino 30 Km, V6 Femenino 12 km, V3 Masculino 8 Km, V3 Junior 19 Femenino 12 Km, V1 Junior 19 Femenino y Masculino 8 Km.

Sergio Tepano Cuevas desde la Delegación Presidencial Provincial de la isla comenta los detalles de la actividad. “Nos encontramos en la gran inauguración de este Panamericano 2025, quiero agradecer y felicitar a la municipalidad por tan magno evento. A todas las delegaciones que hicieron posible estar el día de hoy aquí disfrutando de esta gran fiesta deportiva y cultural. Agradecer el el gran esfuerzo que han hecho hace años” describió Tepano.

“Espero que sea una gran competencia y se destaque el valor del deporte. Seamos un ejemplo de una gran jornada y por sobre todo disfruten” agrega la autoridad.

¿Quieres conocer más de la sede del Panamericano de Va’a 2025?

El 43.6 % de la superficie total de la Isla corresponde al Parque Nacional Rapa Nui, un territorio resguardado que alberga gran parte de los sitios sagrados y vestigios arqueológicos legado de nuestros ancestros y su cosmovisión única en el mundo.

Para el cuidado de este patrimonio material e inmaterial, quienes visiten el Parque Rapa Nui deben

hacerlo siempre acompañados de un guía o anfitrión local autorizado, respetando las normas y sugerencias establecidas por la Comunidad Indígena Ma’u Henua.

Puedes seguir en vivo la competencia en: Mata O Te Rapa Nui TV