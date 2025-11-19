Jara acusa a Kast de escapar de los debates: republicano desestima críticas y prioriza despliegue territorial

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, desestimó los emplazamientos de la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, para debatir, asegurando que nunca existió un acuerdo concreto para un encuentro televisivo este domingo.

Frente a las críticas por su inasistencia, Kast afirmó que prefiere priorizar el despliegue territorial. “Si hay alguien que no asistió a los debates, porque los perdió todos, fue Jeannette Jara. Hay dos debates que se han planteado y que nosotros siempre vamos a estar disponibles, que es el de Archi y Anatel. Yo no tengo agendado ningún debate para el domingo, ninguno, porque ese es un debate que se acordó con una candidata, ella dijo, y ella ha hecho un emplazamiento, pero para debatir se necesitan dos”, planteó el republicano.

Las declaraciones son la respuesta directa a los cuestionamientos realizados por la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, durante una entrevista en ADN. “Yo sé que no quiere ir, porque la otra vez perdió en la segunda vuelta en los debates”, en referencia a los enfrentamientos que Kast tuvo con el actual Presidente Gabriel Boric.

Jara reveló que durante esta jornada ambos estaban invitados a un matinal para debatir, pero que la deserción del candidato de Chile Vamos obligó a cancelar el encuentro. “Si está tan seguro, tan tranquilo, si cree que tiene tanta razón, sería muy negativo que la gente no pudiera enterarse de sus ideas”, comentó Jara, añadiendo que su contrincante pasó la primera vuelta con un “monólogo repetido”.

Por otro lado, la campaña también se ha visto marcada por un cruce de dichos respecto al asesor económico de Kast, Jorge Quiroz. Jara vinculó a Quiroz con el caso de la colusión de los pollos, afirmando que “él fue quien ideó el modelo para subir los precios”.

Según recordó la candidata, la sentencia del caso describe que Quiroz y su oficina elaboraron los modelos económicos utilizados por las empresas condenadas. El economista respondió calificando a Jara como “una persona desesperada”, a lo que ella replicó: “Eso es mentira. Creo que es bueno revisar el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esto afectó a la gente más humilde (…) Yo lo dije, está ahí, los fallos están escritos”.

Mientras tanto, José Antonio Kast se reunió con gobernadores de Chile Vamos, oportunidad en que se definió que Luis Pardo (RN), Eduardo Cretton (UDI) y Hans Marowski (PNL) serán los nexos para coordinar la campaña con el Partido Republicano. Respecto a su estrategia de medios, el candidato concluyó: “Nosotros hemos aceptado la primera invitación que nos ha hecho Franco Parisi, que es salir a la calle. Yo no partí en los matinales, estuve hace cuatro años en el programa (Bad Boys) y estamos evaluando”.