Jara suma propuestas de excandidatos a su programa: "Representa reconocer buenas ideas vengan de donde vengan"

Hasta Cerro Navia llegó este miércoles la postulante presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, para presentar la ampliación de su programa de gobierno y explicar la incorporación de medidas de los excandidatos Franco Parisi, Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls. En la actividad, la candidata también apuntó contra el abanderado republicano José Antonio Kast, por descartarse de un debate en Mega y por los antecedentes de su asesor económico, Jorge Quiroz.

En un encuentro con dirigentes sociales y vecinales en la comuna de Cerro Navia, Jeannette Jara continuó su despliegue territorial de cara a la segunda vuelta presidencial. La candidata de Unidad por Chile estuvo acompañada del alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, la senadora Fabiola Campillai y los diputados electos César Valenzuela (PS) y Carlos Cuadrado (PPD).

En la instancia, la aspirante a La Moneda conversó con los vecinos de la comunda y dio a conocer los ejes fundamentales de su programa de gobierno: aliviar el costo de vida y mejorar la seguridad de los barrios.

“He venido a contarles algo que muchas veces se dice discursivamente, pero pocas veces se hace en los hechos. Este slogan de que Chile se construye entre todas y todos tiene que ver con cómo otras personas contribuyen al bien de Chile y cómo somos capaces de articular y sumar esas voluntades”, declaró la candidata.

En esa línea, detalló que para la construcción de su programa de gobierno se dio a través de la gira “Soluciones para Chile”, en donde el comando de la candidatura escuchó a los “vecinos de cada comuna y región” que señalaron sus problemas, pero también ofrecían soluciones. “Eso a veces el centralismo no permite verlo”, lamentó Jara.

Así, la presidenciable afirmó que había llegado la hora de complementar ese programa “a través de un ejercicio que no implica el apoyo de otras candidaturas —eso lo tenemos claro—, pero sí representa un ejercicio sincero de reconocer buenas ideas vengan de donde vengan”.

“Hemos hecho un análisis de las propuestas de los otros candidatos, de sus costos y de la factibilidad de cumplimiento, con el fin de hacer un trabajo serio y responsable que nos permita sumar propuestas realistas, alineadas con los dos ejes centrales de nuestro proyecto de gobierno: que la gente pueda llegar a fin de mes y que lo haga en un barrio más seguro”, complementó.

La ampliación de la agenda programática de Jara

La candidata presidencial incorporó a su programa una serie de medidas provenientes de las propuestas de los candidatos que no avanzaron al balotaje, en un intento por ampliar su base electoral y reforzar áreas clave como crecimiento económico, seguridad, probidad, salud y desarrollo social. Las iniciativas provienen de los programas de los excandidatos presidenciales Franco Parisi, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

En materia económica, la candidata definió el eje “Crecimiento que llega a todas las mesas”, que integra políticas como la devolución del IVA a los medicamentos, la reconversión laboral en la minería, la modernización de fondos para ciencia y tecnología y un robusto impulso a la innovación y la economía del conocimiento, todas propuestas de Franco Parisi.

A ello se suma la propuesta de usar inteligencia artificial y datos con fines de bien común de Harold Mayne-Nichols. Además, iniciativas en ciencia como el impulso astronómico —inspirado en el programa de Evelyn Matthei— y un plan para fortalecer el monitoreo marino. También se incorporó un programa nacional de protección para MIPYMES y pequeños propietarios agrícolas, proveniente del plan de Eduardo Artés.

En seguridad, Jara sumó medidas de inspiración transversal. Entre ellas destaca la creación de un Sistema de Alerta Territorial y Seguimiento Post-egreso (SAT-18); una política de reinserción social para mujeres; y el plan “Mujeres libres, seguras y con más oportunidades”, todos provenientes del programa de Matthei. También incluyó iniciativas como “Esquinas Deportivas” de Mayne-Nicholls, la recuperación de 400 barrios vulnerables del programa de Enríquez-Ominami, y el Sistema Nacional de Seguridad Rural para enfrentar al crimen organizado, propuesta originalmente planteada por candidata de Chile Vamos.

En el eje “Cumplirle a Chile”, la candidata integró propuestas de probidad y eficiencia del gasto público planteadas por Parisi, entre ellas, el compromiso de reducir los sueldos de lujo en el Estado, la Ley de Delación Compensada (“Ley Topo”) para combatir la corrupción, y una revisión exhaustiva del gasto en compras públicas y convenios. Junto a ello, Jara sumó un Plan Oncológico Nacional, originado en el programa de Matthei, que contempla alerta sanitaria y ampliación del acceso a diagnósticos, tratamientos y medicamentos de alto costo. En salud pública también se integraron medidas de vida saludable y políticas contra la obesidad infantil provenientes de las medidas de Mayne-Nicholls.

En vivienda, la candidata incluyó el “Hipotecazo con PIE Cero” para la primera vivienda de familias jóvenes, articulado a partir de propuestas de Matthei, Parisi y el programa Chile Cumple.

En cultura, se agregó la creación de centros artísticos regionales, mientras que en deporte se sumó un Fondo Nacional de Desarrollo Deportivo Comunitario, el fomento masivo del deporte comunitario y el reconocimiento de los e-sports como disciplina deportiva digital. Finalmente, en protección animal se integró una política de tenencia responsable y educación ciudadana, tomada del programa de Matthei.

La pugna con José Antonio Kast

La candidata presidencial fue consultada por los dichos de José Antonio Kast en su contra tras las críticas por su asesor económico, Jorge Quiroz, quien estuvo involucrado en la colusión de los pollos.

Al respecto, Jara señaló que Kast “se ha acostumbrado a que cada vez que alguien le hace una pregunta, responde con un ataque. Y no soy yo quien acusa a Jorge Quiroz de colusión: fue el Tribunal de la Libre Competencia, y eso está en un fallo oficial. Sugiero revisar la columna del periodista Daniel Matamala sobre ese tema. No puede pasar que alguien que fue parte de la colusión de los pollos y defensor de una de las farmacias en la colusión de los medicamentos pase como si nada”.

Asimismo, manifestó que: “Los ataques de José Kast me tienen sin cuidado; lo que quiero es transparentar situaciones que en primera vuelta no quedaron claras porque, siendo ocho candidatos, los debates no daban espacio. Ahora llegó la hora de que la ciudadanía sepa quiénes lo rodean y qué riesgo corre incluso el mercado: la colusión es compleja para el mercado”.