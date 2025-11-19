“La muerte es polvo y sombra”, inauguran exposición Pulvis et Umbra: Sepelio en el Cementerio General

La mañana del lunes 24 de noviembre se inaugurará en el Cementerio General la exposición Pulvis et Umbra: Sepelio, proyecto del artista visual Rodrigo Bruna bajo la curaduría de Carla Miranda Vasconcello. La muestra propone una reflexión sobre la muerte mediante una instalación que reúne textos, imágenes y una ambientación sonora pensada para el vestíbulo circular de ingreso al recinto.

El título, tomado del tópico latino pulvis et umbra (“polvo y sombra”), guía el enfoque de una obra que aborda la muerte como destino ineludible. Desde esa idea, Bruna desarrolla una pieza basada en el álbum funerario de su abuelo, Albino Bruna, y en diversas fuentes filosóficas. “La muerte es polvo y sombra”, recuerda el artista, en alusión a la frase presente en la Oda IV, Libro 7 de Horacio, que atraviesa el sentido de la muestra.

La instalación incorpora una ambientación cuadrafónica construida a partir de entrevistas con los sepultureros del cementerio, mientras en los nichos del vestíbulo se exhiben textos ploteados con citas de Epicuro, Agustín de Hipona y Louis-Vincent Thomas. En el suelo se despliega una gran corona circular hecha de tierra, donde se representan cuatro escenas del sepelio de Albino Bruna, acompañada de bolsas de papel también llenas de tierra que el público podrá llevar en un gesto simbólico de memoria compartida.

El recorrido concluye con un video mapping proyectado en la cúpula del vestíbulo, elaborado a partir de las fotografías del álbum familiar. Esta pieza, concebida como un epitafio visual, será exhibida los días 28 y 29 de noviembre entre las 20:30 y 21:30 horas.

Pulvis et Umbra: Sepelio cuenta con financiamiento del FONDART, la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y el apoyo del Cementerio General, la Municipalidad de Recoleta, la VID-UChile y el Departamento de Teatro.