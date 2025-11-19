Michelle Bachelet recibe Doctorado Honoris Causa de la UNAM

En una ceremonia realizada en la Casa Central de la Universidad de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgó el grado de Doctorado Honoris Causa a la expresidenta Michelle Bachelet Jeria, por su destacada promoción de los derechos humanos y la igualdad de género.

“Siento que este reconocimiento no sólo está dirigido a mí, sino también al pueblo chileno, porque nuestros países siempre han tenido una relación de solidaridad. México nos abrió los brazos en los momentos más oscuros de nuestra historia, y por ello siempre les tendremos gratitud y cariño”, aseguró la exmandataria al momento de recibir este reconocimiento.

Michelle Bachelet agregó que “el espacio universitario es indispensable para seguir avanzando en temas tan importantes como los derechos humanos y la igualdad de género. Sé que la reflexión y el conocimiento que florecen en una comunidad como la UNAM serán esenciales para nuestra historia venidera”.

“El Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México a la expresidenta Michelle Bachelet, es un reconocimiento a su liderazgo y destacada trayectoria en la defensa de la democracia, los Derechos Humanos, la educación pública y la igualdad en su más amplio sentido. Su aporte ha sido decisivo para el desarrollo de América Latina, y su figura, vigente y ampliamente reconocida a nivel mundial, continúa siendo un referente para la construcción de sociedades más justas e inclusivas”, dijo la Rectora Rosa Devés.

De acuerdo a lo indicado por Alejandro Chanona, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Rector de la UNAM, Dr. Leonardo Lomelí, propuso el nombre de Michelle Bachelet, el que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Universitario, ponderando “su liderazgo político, su contribución al empoderamiento de las mujeres en el mundo y su trabajo a favor de los derechos humanos”.

Por su parte, Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, destacó que la galardonada, Michelle Bachelet, “representa un símbolo de resiliencia, visión transformadora, igualdad de género y liderazgo global comprometido con la justicia social y con la dignidad humana”.

En la ceremonia participaron, además de la galardonada Michelle Bachelet, la doctora Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM en representación del rector doctor Leonardo Lomelí Vanegas; la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; Alejandro Chanona Burguete, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; y Sandra Lorenzano, directora del CEM UNAM América Latina. Además, participaron la prorrectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba; y la directora de Igualdad de Género, Carmen Andrade.

La decisión de entregar este galardón fue anunciada por el Consejo Universitario de la UNAM en agosto pasado, de nombres extranjeros, destacados en diversas disciplinas y en reconocimiento a la indiscutible trascendencia de su obra.

La UNAM confiere el grado de Doctorado Honoris Causa a las y los profesores o investigadoras e investigadores, nacionales o del extranjero, con méritos excepcionales, por sus contribuciones a la pedagogía, a las artes, a las letras o a las ciencias, o a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida o el bienestar de la humanidad.

Vínculo entre la U. de Chile y la UNAM

Que la entrega de Doctorado Honoris Causa de la UNAM a Michelle Bachelet se haya realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile se debe al fuerte vínculo entre ambas universidades latinoamericanas. Solo como ejemplo, en agosto pasado, la Casa de Bello fue invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM América Latina (CEM) estará instalado en la U. de Chile, permitiendo el desarrollo de actividades de movilidad e intercambio estudiantil y académico, investigación conjunta, intercambio y cooperación docente, así como difusión de la cultura mexicana en la región.

El doctor Alejandro Chanona aseguró que “es un honor estar en la Universidad de Chile que generosamente alberga esta ceremonia de gran valor para ambas universidades y ambos países. Este acto es una oportunidad para reafirmar nuestros vínculos entre las universidades”.

“Estamos seguros será punta de lanza para fortalecer de manera sustancial la relación entre el Estado chileno y el Estado mexicano y, desde luego, entre nuestras comunidades universitarias”, indicó Chanona.