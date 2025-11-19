Oposición confía que Senado sancionará actuar "negligente" de Pardow: exministro asegura que la AC es solo "crítica política"

Distintas reacciones dejó la aprobación de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, en la Cámara de Diputadas y Diputados, la que ahora deberá ser revisada por el Senado. Las críticas del Ejecutivo respecto al uso de la herramienta y los señalamientos de negligencia en contra del otrora secretario de Estado marcaron el debate.

El propio Diego Pardow reiteró su defensa, en un punto de prensa posterior a la votación. Para la exautoridad, en los fundamentos de los diputados a favor del libelo no se aprecia “una infracción a la Constitución o las leyes, sino que lo que hay son críticas políticas”.

“Yo lo que espero es mostrar que los hechos que se imputan en el libelo acusatorio y las supuestas infracciones, no son tal. Los hechos son falsos y no hay infracción a la Constitución”, insistió Pardow.

Desde el Ejecutivo, por medio del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregaron su respaldo hacia Pardow y criticaron el uso reiterado de acusaciones constitucionales por parte de la oposición. Según Elizalde, este libelo es “inconducente, improcedente”.

“No hay ninguna referencia a hechos propios. Lo que se ha cuestionado son decisiones adoptadas por organismos técnicos, y por tanto no a la propia responsabilidad del exministro Pardow. Además, es una acusación que no va en el sentido de lo que nos piden las chilenas y chilenos, que es el compromiso que ha expresado el Gobierno desde el primer día, para que todo lo cobrado en exceso sea devuelto a las personas”, declaró el secretario de Estado.

El principal cuestionamiento del ministro Elizalde se enfocó en la constante utilización de las acusaciones constitucionales, “que carecen de fundamento conforme a nuestro ordenamiento jurídico, en este caso se ha invocado una supuesta infracción legal o constitucional, no la hay”.

En tanto, el diputado Jaime Mulet (FRVS), quién se mostró a favor del texto acusatorio, defendió su actuar como presidente de la comisión revisora y su postura ante la situación. “Para mi no es un éxito, no es motivo de alegría acusar constitucionalmente a un ministro. Para mi es un motivo de responder a una responsabilidad, muchas veces dura, porque uno tiene que tomar decisiones difíciles que afectan”, expresó en un punto de prensa.

“Pero no hay que perder el horizonte. Y en ese punto de vista el horizonte está en la defensa de los ciudadanos, que es lo que motiva la decisión. Y en una serie de actuaciones u omisiones que respaldan la decisión que tomé de apoyar esta acusación para que el Senado juzgue”, agregó Mulet.

Desde la oposición, entregaron su optimismo acerca del resultado que pueda obtener la acusación en la Cámara Alta y reiteraron sus argumentos para respaldarla. “Aquí hubo falta a la probidad, falta a la transparencia, hubo ocultamiento de información, y eso tiene que ser sancionado”, señaló el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla.

“Este exministro se ha atribuido funciones o atribuciones que no tiene. El declarar un asunto de interés nacional no corresponde a un ministro, sino que es al Presidente de la República. Porque también surge la duda: ¿Sabía de esta situación el Presidente de la República? Yo creo que sí”, aseveró. En esa línea, afirmó que esos “hechos dan cuenta que estamos frente a un exministro que actuó con negligencia”.