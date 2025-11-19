Red de Salares: Gobierno aprueba seis primeras áreas protegida en la Región de Atacama

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático dio su aprobación para la creación de las seis primeras áreas protegidas que darán forma a la Red de Salares Protegidos.

Esta iniciativa, enmarcada dentro de la Estrategia Nacional del Litio, tiene como objetivo “resguardar la riqueza natural del país y cumplir con el compromiso de proteger al menos el 30% de estos ecosistemas al año 2030″, según señaló el Gobierno. La medida integrará un total de 10 salares y lagunas altoandinas bajo seis nuevas figuras de conservación.

Las seis áreas iniciales se localizarán en la Región de Atacama e incluyen al Parque Nacional de las Lagunas Bravas, la Reserva de Región Virgen Lagunas Collas, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, la Reserva de Región Virgen Pisacas, el Parque Nacional Salar de Gorbea y el Parque Nacional Salar de Las Parinas.

El Ejecutivo hizo especial hincapié en que los salares altoandinos “son humedales extremadamente frágiles y esenciales para la biodiversidad”, subrayando que su protección es “vital” por su contribución a la biodiversidad, la provisión de agua, y el fomento de la ciencia y el turismo.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, manifestó que esta política pública demuestra que es factible “compatibilizar estrategias de desarrollo con el cuidado de la riqueza natural del país”.

En su totalidad, la Red de Salares Protegidos contempla la incorporación de 26 ecosistemas salinos, lo que permitirá incrementar la superficie bajo protección en estos entornos desde un 8% hasta alcanzar un 32%. Esta meta se encuentra alineada con los objetivos del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, el cual “busca proteger el 30% de los ecosistemas representativos antes de 2030”.

El proceso de creación de estas áreas incluyó una consulta pública y una consulta indígena, en la cual las comunidades Colla “concluyeron con éxito la etapa de diálogo sobre la creación de estas seis nuevas áreas”.

Una vez obtenida la aprobación del Consejo de Ministros, el Decreto Supremo que formaliza la creación de las seis áreas protegidas quedará listo para la firma del Presidente Gabriel Boric. Posteriormente, el documento deberá ingresar a la Contraloría General de la República para la toma de razón.