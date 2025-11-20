Ajustes presupuestarios de Grau chocan con críticas del Senado por recortes y falta de información

En una sesión marcada por tensiones políticas y advertencias técnicas, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expuso ante el Senado los fundamentos y las modificaciones ingresadas por el Ejecutivo al proyecto de Presupuesto 2026, luego del masivo rechazo inicial ocurrido en la Comisión Mixta. El secretario de Estado enfatizó que, pese a las dificultades, “19 de las 33 partidas fueron aprobadas en la Cámara de Diputadas y Diputados”, lo que a su juicio permite retomar “cierto nivel de normalidad” en la tramitación.

El Congreso Nacional discute contrarreloj la Ley de Presupuesto 2026 luego de que la Comisión Mixta rechazó casi la totalidad de las partidas el pasado 29 de octubre.

Recordemos que en dos intensas jornadas, la Corporación discutió y votó las indicaciones presentadas por el Ejecutivo para reponer los recursos rechazados, logrando que se aprobaran 19 de las 33 partidas, equivalente al 58% del total.

Entre las partidas aprobadas se encuentran las del Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría, Ministerio Público y el Servicio Electoral (Servel), además se aprobaron los presupuestos de los ministerios de Economía, Hacienda, Justicia, Defensa, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Trabajo, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Desarrollo Social y Familia, Mujer y Equidad de Género, Culturas, Artes y Patrimonio y la de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

En contraste, se rechazaron 14 partidas, incluidas las de Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Gobiernos Regionales, Seguridad Pública, Tesoro Público, Segpres y Segegob.

En su exposición ante el Senado este jueves, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abrió su intervención recordando que “estamos todavía en un proceso. Se están ingresando indicaciones hasta el día de hoy a las 2 de la tarde”, por lo que —según explicó— el Gobierno dispone solo de “una visión parcial de las preocupaciones” parlamentarias.

El secretario de Estado detalló los principales cambios introducidos al proyecto original. En Cultura, señaló que las indicaciones implicaron “una disminución asociada en particular a una parte del Pase Cultural” y una reducción transversal de funciones críticas, lo que liberó recursos para reforzar programas sociales.

En Educación, confirmó que se repusieron fondos recortados inicialmente en programas de la Junaeb, además de ajustes al funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública.

No obstante, afirmó que el “cambio más significativo” ocurrió en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ese sentido, aseguró que se incrementaron los subsidios habitacionales y se incorporaron las glosas que permiten compra de terrenos: “El incremento de unidades de subsidio pasó de 25.000 a 40.000 en el programa DS-49”.

Respecto a la reducción de remuneraciones más altas del Estado, el ministro explicó que, tras solicitudes de parlamentarios, “las funciones críticas ya estaban reducidas en un 10% y se redujo 10% más”, totalizando un recorte del 20%. Esto permitiría liberar “del orden de 3.000 millones de pesos” para programas sociales.

Grau defendió la lógica general del presupuesto como un equilibrio entre responsabilidad social y fiscal: “Nos preocupa que estos dos bienes estén debidamente salvaguardados”.

“Un rechazo en las dos cámaras puede llevar a que finalmente esas partidas queden rechazadas en el presupuesto”, advirtió, lo que implicaría que solo podrían financiarse obligaciones legales mínimas.

Así, pidió “especial cuidado” en estas votaciones, subrayando que la ley que se apruebe será implementada por el próximo gobierno.

Senadores critican recortes en seguridad, salud y falta de información fiscal

Tras la exposición de Grau, diversos senadores hicieron uso de la palabra, evidenciando amplias preocupaciones sobre el contenido y la ejecución del presupuesto.

El senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, advirtió que el debate ha estado marcado por “demasiados rechazos, poco diálogo y poca voluntad para poder resolver las trabas que tenemos en esta discusión tan relevante para un momento crítico de nuestro país”.

Flores aseguró que esta situación obliga a priorizar recursos en seguridad, salud y regiones, recordando que “los resultados electorales indicaron la falta de respeto o la excesiva centralización que existe en el país”.

En cuanto al presupuesto de seguridad, sostuvo que los recursos “se mantienen, no crecen, viajan en el sentido contrario de lo que nos indican los datos duros y también el sentido común”. Además, criticó el recorte del 30% en el programa de crimen organizado y el congelamiento del presupuesto de gastos reservados.

En salud, el senador de la DC calificó como “inconcebible” el congelamiento del per cápita en 2024, 2025 y 2026, señalando que el país sigue operando con presupuesto de continuidad mientras aumenta la deuda hospitalaria.

Por su parte, el senador Carlos Kuschel (RN), expresó su preocupación por la falta de información estadística clave: “Hicimos un censo de población y vivienda y los datos no aparecen por ningún lado, no tenemos los resultados de la Casen”. Agregó que en su región, “la cesantía aumentó al doble” y que esto podría estar reflejando un alza similar en la pobreza, considerando que “si los cesantes son pobres, me imagino que quizás la pobreza está al doble”.

El parlamentario advirtió que han aumentado los campamentos debido a la disminución en la productividad y al menor rendimiento de los recursos de la inversión pública. “¿Dónde se requieren los recursos? No tenemos una guía”, afirmó.

Kuchel también criticó el aumento anual del gasto fiscal, indicando que “todos los años se aumentan los recursos en el gasto en una proporción muy mayor al crecimiento”, lo que aumenta la deuda. A lo anterior, sumó que solo en intereses “este año vamos a pagar 4.400 millones, que con la deuda flotante se alcanza a los 7.000 millones”.

En tanto, manifestó su inquietud por la fragilidad de las cifras disponibles: “Me desespera la situación económica, que no hay números y los que hay están equivocados. Tenemos deuda y las cifras yo no las conozco”.