"Back Home" se presenta en el Centro Cultural CEINA: "Una reflexión profunda sobre la diáspora moderna"

El Centro Cultural CEINA, uno de los espacios más importantes en Santiago, anuncia una colaboración artística sin precedentes que entrelaza una de las narrativas más urgentes de nuestro siglo: la migración. La compañía Human Roots Dance Project, con su aclamada obra “Back Home”, desembarca en el centro de la ciudad para ofrecer una mirada cruda y visceral sobre el desplazamiento humano. Esta obra no solo refleja las experiencias de quienes han dejado su hogar en busca de nuevas oportunidades, sino que también invita al público a una introspección sobre lo que significa pertenecer y encontrar un lugar en el mundo.

Human Roots: un Puente de Continentes

Human Roots Dance Project nace de un encuentro de talentos a través del Atlántico. La compañía fue gestada en Suiza por el chileno Gonzalo López y la estadounidense Karlee Vadalabene-Donley. Este origen multicultural es fundamental para su filosofía: la compañía misma es un reflejo de la diáspora, un “proyecto de raíces humanas” que busca conectar diferentes culturas y experiencias a través del movimiento. “Back Home” no es solo una coreografía; es un manifiesto físico sobre el desarraigo, la búsqueda de un lugar seguro y la constante redefinición de lo que significa “volver a casa”. La compañía utiliza una fusión de técnica rigurosa y una energía corporal inquebrantable para dar voz a las experiencias de millones de personas en movimiento. Su propia historia de fundación, que cruza fronteras geográficas y artísticas, impregna la obra de una autenticidad y profundidad inigualables.

“Para nosotros, es un tremendo honor poder traer nuestro trabajo a Chile ya que hemos tenido una trayectoria artística a nivel internacional. Para mí es un sueño volver a Chile después de 10 años estando en el extranjero haciendo mi carrera. No es fácil, irse, volver y tener este sueño tan pronto” comenta López.

López describe la experiencia que se vivirá este 22 y 23 de noviembre. “Estamos súper ansiosos de presentar esta obra mágica con estos once increíbles intérpretes. La verdad, la obra no busca solo el movimiento sino que busca la conectividad con el ser interior y la naturaleza” agrega.

Un Hito Artístico Inédito y de Gran Formato

La presentación de “Back Home” en CEINA marca un momento y una experiencia nueva para la escena cultural santiaguina. La capacidad de un espacio para albergar una obra de vanguardia con un mensaje social tan potente crea una sinergia artística inédita.

Para la directora del Centro Cultural CEINA, Francisca Las Heras Devés, afirma que, “nos enorgullece que Back Home sea el primer estreno de la compañía Human Roots y que esa primera vez ocurra en CEINA. Para nosotros, la danza contemporánea es un eje fundamental de programación, especialmente cuando se trata de obras de gran formato que ponen en escena el rigor, la presencia y la potencia colectiva de un elenco numeroso”

Y reflexiona: “No es habitual que una sala de estas características pueda acoger trabajos de esta envergadura, y creemos que este estreno no solo celebra la alta calidad artística de la compañía, sino también el compromiso de CEINA con abrir espacio a nuevas voces y propuestas que expanden la experiencia del público y el campo de la danza en Chile”. Este evento-concluye- subraya la misión de CEINA de ser un punto de encuentro para las artes, la cultura y la gestión de conocimiento, con un énfasis en manifestaciones contemporáneas y experimentales.

Días de Presentación:

Fecha: Sábado 22 y Domingo 23 de noviembre.

Hora: 20:00 hrs.

Lugar: Centro Cultural Ceina, Arturo Prat 33, Santiago.

Venta de Entradas: Passline o www.ceina.cl