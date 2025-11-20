Control fronterizo y seguridad marcan nuevo acercamiento entre el Partido Republicano y Chile Vamos

Una nueva reunión entre representantes del Partido Republicano y Chile Vamos se realizó durante esta jornada, esta vez en el marco de materias de seguridad y con la presencia de figuras del Partido Nacional Libertario. Los encargados de seguridad de José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser delinearon los pasos a seguir en aspectos como expulsión de migrantes y control fronterizo.

Tal como ocurrió con la reunión de los equipos económicos a inicios de semana, desde el comando republicano valoraron que todos compartan “el mismo diagnóstico” y las “coincidencias al 100%” respecto de los problemas de seguridad en el país.

En la cita estuvieron presentes Enrique Bassaletti como encargado de seguridad de José Antonio Kast, el general (r), los senadores electos Cristián Vial y Rodolfo Carter, y Carlos Maldonado en representación de la alianza que estuvo detrás de la candidatura de Evelyn Matthei.

Desde el Partido Republicano no quedaron ajenos a críticas que se plantearon desde el comando de Evelyn Matthei a sus propuestas en seguridad, pero lejos de caer en la polémica, mostraron un tono más conciliador. Así, Vial valoró “la voluntad política” y “una ejecución que va a unir medios en la consecución de objetivos claros”.

Incluso, anticipó que se analizará la propuesta de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos de darle la oportunidad a los migrantes irregulares de dejar el país y poder regresar, pero con documentación. Por otro lado, ratificó que los principales focos estarán en “asegurar la frontera, terminar la violencia en la zona sur, recuperar el control de los barrios y recuperar el control de las cárceles”.

Por su lado, Enrique Bassaletti manifestó estar “muy contento” tras la reunión porque “hemos tenido solo puntos de coincidencia”. “Estamos todos de acuerdo en que el abordaje del tema de la seguridad tiene ejes muy identificables. Relacionados con el sistema carcelario, que necesita una reforma estructural importante. La inmigración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado, el terrorismo en el sur de Chile. Ahora, ¿cómo bajamos el plan concreto el día número uno? Es lo que estamos terminando de afinar”, reconoció.

Carlos Maldonado, descartandose de Chile Vamos y hablando solo a título de Demócratas, no solo reiteró su apoyo a José Antonio Kast, sino que enfrentó también las críticas desde su partido al republicano. Al respecto, indicó que su motivación para sumarse a Kast es “el interés superior de Chile”.

“Que se responda a las necesidades reales de la gente, con medidas concretas, con un gobierno con decisión, con carácter”, complementó. Por ello, destacó que se evalúen algunas de las medidas en materia de control fronterizo que estaban en el programa de Evelyn Matthei.

Así, el representante de Demócratas expuso que “en el programa (de Matthei) se señaló que las personas que abandonaban el país voluntariamente podrían tener la opción de regresar después por la puerta. Por lo tanto, en el fondo, es la misma mirada. Los detalles técnicos son los que estamos trabajando para implementarlo con mucha claridad y eficiencia”.