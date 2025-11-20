Derechos humanos en tiempos autoritarios: volver a lo esencial

Agenda Derechos Humanos

“Agenda Derechos Humanos” es un espacio creado para dar seguimiento a temas relativos a los derechos humanos que sean relevantes para Chile. Este año 2025, atendido el contexto internacional, se ha decidido ampliar la mirada e incorporar aquellos temas de alcance global que tienen incidencia en este campo.

Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio y columnas de opinión como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile https://radio.uchile.cl/ y que cuenta con su propio micrositio.

En esta columna de “Agenda Derechos Humanos”, abordamos las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas al informe de Chile y el impacto que pueden tener las elecciones presidenciales y parlamentarias de 16 de noviembre de 2025 en materia de derechos humanos.

Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) sobre el Quinto Informe Periódico de Chile (E/C.12/CHL/CO/5, 26 de septiembre de 2025)

En entregas anteriores de Agenda Derechos Humanos nos hemos referido al mecanismo de supervisión internacional de informes periódicos como una forma de control del cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones internacionales. Así, hemos analizado las observaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos (01 de mayo de 2024) y del Comité CEDAW (31 de octubre de 2025). Ahora es el turno del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que adoptó sus observaciones el pasado 26 de septiembre de 2025.

En sus observaciones sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en Chile, el Comité reconoce avances en políticas laborales (ley de las 40 horas) y la adopción de una serie de tratados internacionales en materia DESC. De igual forma, expresa preocupación por las regresiones en materia de derechos humanos, especialmente en áreas relacionadas con discriminación, extractivismo y crisis socioambientales. Por ello, formuló una serie de recomendaciones que se centran en la necesidad de adoptar reformas estructurales para garantizar la progresividad y no regresividad de estos derechos.

Algunas de las principales preocupaciones y recomendaciones formuladas por el Comité, son las siguientes:

Preocupaciones principales

Las observaciones identifican brechas sistémicas en múltiples derechos. Así, en materia de no discriminación y derechos de pueblos originarios, se critica la ausencia de reconocimiento constitucional intercultural y el modelo de consulta indígena no vinculante, que viola el Convenio 169 de la OIT (§ 14-15). Asimismo, el Comité es crítico respecto de los estados de emergencia constitucional que se han dictado en la región del Araucanía, y en la provincia de Arauco y Biobio, por las repercusiones en el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales que esto implica, en particular, para mujeres, niñas y niños indígenas (§4-5).

El Comité realiza una completa revisión de la situación de los DESC en áreas particularmente relevantes en Chile.

Derecho al trabajo (§22-23): preocupación por el desempleo (§23) y por el tamaño del sector informal de la economía (§24-25).

preocupación por el desempleo (§23) y por el tamaño del sector informal de la economía (§24-25). Condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (§26-27): énfasis en la violencia sexual y en las condiciones deficientes en sectores como minería, agricultura y economía informal.

énfasis en la violencia sexual y en las condiciones deficientes en sectores como minería, agricultura y economía informal. Derechos sindicales (§28-29) y seguridad social , particularmente en relación con las mujeres (§30-31).

y , particularmente en relación con las mujeres (§30-31). Protección de la infancia (§32-33) con especial atención a la pobreza y a las desigualdades derivadas de la pobreza y la extrema pobreza (§34-35).

con especial atención a la pobreza y a las desigualdades derivadas de la pobreza y la extrema pobreza (§34-35). Adaptación al cambio climático (§36-37): críticas a la insuficiencia de las medidas adoptadas.

críticas a la insuficiencia de las medidas adoptadas. Derechos específicos revisados en detalle:

Alimentación adecuada (§38-39).

Vivienda adecuada, calificando la situación como una “crisis habitacional” (§40-41).

Agua y saneamiento, con especial atención a la privatización de recursos y el control del abastecimiento en perjuicio de comunidades rurales, pueblos indígenas y pequeños agricultores (§42-43).

Salud física y mental, incluyendo la situación de víctimas de trauma ocular (§44-45).

Salud sexual y reproductiva y acceso efectivo a la interrupción del embarazo conforme a la ley (§46-47).

Educación, criticando el impacto negativo de la Ley Aula Segura (§48-49).

Educación intercultural y plurilingüe (§50-51).

Educación en derechos humanos, destacando la falta de incorporación sistemática de contenidos sobre la dictadura y el limitado uso pedagógico de los sitios de memoria (§52-53).

Derechos culturales, con preocupación por las lenguas indígenas (§54-55).

Derecho a participar en el progreso científico (§56-57).

Recomendaciones generales: El Comité urge ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC para mecanismos de quejas individuales (§7). Además, recomienda que Chile adopte las medidas necesarias para garantizar el pleno reconocimiento y la protección jurídica efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el Pacto, tanto en su legislación nacional, como en su constitución (§7).

En materia de defensores de derechos humanos, recomienda:

Continuar fortaleciendo el marco institucional de protección, asegurando la implementación efectiva del protocolo de protección de personas defensoras de derechos humanos y

Asignar los recursos financieros, técnicos y humanos, necesarios y garantizar que el derecho penal no se utilice para criminalizar de manera arbitraria a personas defensoras de los derechos económicos, sociales y culturales, incluidas quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas (§9);

Investigar de manera exhaustiva, imparcial y eficaz, todas las denuncias de atentados contra la vida, la integridad física y la libertad de personas defensores de derechos humanos para evitar la impunidad, así como asegurar de las que las víctimas, reciban una reparación integral y adecuada (§9).

Cómo podemos ver, las observaciones del Comité dan cuenta de las enormes brechas que existen en Chile, respecto de los compromisos asumidos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Estas observaciones debieran ser una guía a fin de fijar prioridades, políticas y económicas para los próximos cuatro años.

Elecciones en Chile. Se consolida la regresión autoritaria

En Agenda Derechos Humanos siempre hemos intentado poner sobre la mesa los temas que afectan a Chile, pero desde una perspectiva más amplia: no solo nacional, sino también regional y global. Desde hace algún tiempo venimos alertando sobre la tendencia hacia una regresión autoritaria que, en algunos lugares, incluso ha dado paso a una verdadera restauración conservadora. Uno de los elementos que caracteriza este proceso es, precisamente, la proliferación de un discurso fuertemente antiderechos. La reciente elección presidencial y parlamentaria en Chile nos sitúa en medio de esta ola autoritaria. No cabe duda de que los resultados avizoran tiempos preocupantes desde la perspectiva de los derechos humanos como límites al poder del Estado, cuestión particularmente compleja cuando existe una mayoría significativa en el Parlamento y en el Ejecutivo que asume como propio un discurso autoritario y antiderechos.

Sin lugar a dudas, el movimiento de derechos humanos en Chile no ha tenido la capacidad de entregar respuestas a los temas que preocupan a la ciudadanía, particularmente en lo relativo a las situaciones de desigualdad, abusos y discriminación. Esos fueron los temas que estuvieron en el centro de las demandas ciudadanas durante la revuelta popular de 2019 y que, hasta la fecha, siguen sin contar con una respuesta adecuada desde el mundo político. Ahora bien, esa disconformidad ya no se expresa en las calles, pero se manifiesta de manera muy fuerte desde el punto de vista electoral. Sin duda, tanto en Chile como en otros países, el descontento con el modelo actualmente vigente está siendo canalizado por la ultraderecha y los discursos populistas.

No hay duda de que uno de los grandes desafíos que enfrentamos en materia de derechos humanos es acercar este discurso a la vida cotidiana de las personas. Los derechos humanos, por supuesto, se vinculan directamente con las violaciones de derechos ocurridas durante la dictadura civil-militar y en la revuelta popular de 2019, pero trascienden esos episodios trágicos y se relacionan de manera directa con la calidad de vida de las personas. Cuando una persona se dirige a sus estudios, al consultorio o a su trabajo, está ejerciendo derechos económicos, sociales y culturales. El tema de los derechos humanos, por tanto, está intrínsecamente ligado a los elementos más cotidianos de la vida personal, y eso es algo que aún no se ha internalizado en Chile. Las observaciones del Comité DESC que hemos revisado previamente dan cuenta de esa relación directa entre derechos humanos y calidad de vida.

Para los próximos años, enfrentamos un enorme desafío en materia de derechos humanos. En un contexto poco favorable al discurso garantista, es necesario fijar prioridades. A mi juicio, son tres las prioridades del movimiento de derechos humanos en este escenario:

Lo primero, es estar debidamente preparados para defender los derechos humanos, frente a las amenazas concretas que existen en un contexto autoritario (derecho a la vida, integridad personal, libertad, personal, desapariciones, debido proceso, entre otros). Para ello es necesario organizarse y formarse para resistir en estos tiempos. Lo segundo, corresponde al movimiento de derechos humanos contener al Estado, cuando este avance en medidas regresivas en la materia. Debemos estar muy atentos a lo que hagan el Congreso y el Ejecutivo, a fin de visibilizar y enfrentar aquellas medidas que amenacen los logros que se han obtenido durante décadas de lucha por el reconocimiento de derechos de grupos históricamente discriminados. No hay duda que los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, comunidad LGTBIQ+ y personas en situación de migración están en particular riesgo en el actual contexto.

En tercer lugar, tenemos un enorme desafío: dar respuestas, con enfoque de derechos humanos, a los grandes problemas que preocupan a las personas. Debemos aportar propuestas en materia de seguridad ciudadana, crimen organizado, economía, entre otros temas que están en el centro de la agenda, y que deben ser discutidos considerando los elementos propios de un enfoque de derechos humanos. Para ello, los avances logrados durante décadas en materia de institucionalidad y en estándares de derechos humanos son tremendamente importantes.

Estos no han sido, ni serán en el corto plazo, tiempos fáciles para defensores y defensores de derechos humanos. Sin embargo, hoy existe un amplio aparataje nacional e internacional en materia de protección de derechos humanos que debemos saber utilizar para resistir los embates de quienes pretenden llevarnos a los tiempos en que los derechos eran una concesión del poder de turno y no una “carta de triunfo” frente al poder institucionalizado.

Agenda diciembre 2025

