Diputado Sulantay (UDI) y AC contra Pardow: "Al menos tres senadores oficialistas podrían votar a favor"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado y presidente de la Comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Sulantay, se refirió al avance de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, por el error de cálculo en las tarifas eléctricas. Según el gremialista, “al menos tres senadores oficialistas” podrían votar a favor del libelo.

El libelo fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones y ahora debe ser visado por el Senado.

El diputado señaló que “el argumento base de la acusación, que fue el haber dilatado un tiempo demasiado extenso el reconocimiento de que venían las tarifas con un sobreprecio, habiendo sido la empresa auto denunciada (Transelec), creo que primó en la sala para tener los votos en forma transversal”.

“Diputados oficialistas votaron a favor, porque se formaron la convicción de que esa acción, ese punto, no era bajo ninguna circunstancia argumentable en favor de la defensa del exministro”, detalló.

“También, yo soy muy sincero siempre, creo que hubo elementos políticos incluso después de las elecciones. En algunos sentidos se da a entender de que hubo, entre comillas, pasadas de cuenta de algunos oficialistas que no se sintieron respaldados por el Gobierno en la conformación de la lista primero, en la campaña después y que perdieron su escaño y que utilizaron, a lo mejor, este mecanismo, esta vía para dar a conocer su malestar en algunos sentidos post campaña”, sinceró el parlamentario, que señaló este gesto como “lo mínimo”.

Sobre la defensa del Gobierno, que ha planteado la acusación como “inconducente e improcedente”, Sulantay insistió que un punto “reconocido y muy mal justificado”, es el de Transelec.

“El error de cálculo y la autodenuncia se conocieron con mucha anticipación. No hubo ningún tipo de acción ni reacción respecto a eso. Independiente que yo pueda entender algún argumento técnico sobre que al ministro se le estaba acusando por acciones de instituciones o de oficinas más bien técnicas o terceros que tienen autonomía”, dijo.

“Estamos hablando de un año y más incluso para haber tomado alguna acción, para haber informado, para haber reconocido, para haber auto denunciado. Una serie de cosas que podrían haberse hecho que no se hicieron. Y yo creo que eso no tiene ninguna justificación en cuanto al fondo de la acusación, es el argumento más sólido que tiene”, agregó.

Además, el diputado descartó la utilización política de la herramienta y recordó que, en el caso del primer error en las cuentas de la luz, asociado a las empresas generadoras, desde su partido desestimaron la presentación del libelo cuando Pardow renunció, pero que el segundo error “generó ir más allá”.

“No solamente en Chile Vamos, sino que fue transversal. Hubo una ofensiva y una oleada, incluso liderada por muchos diputados oficialistas, que plantearon que esta situación no podía quedar solamente en una renuncia, sino que había que dar una señal más allá respecto a la responsabilidad y la diligencia que debe tener un jefe superior de servicio”, aseguró.

Respecto a cómo podría votarse la iniciativa en el Senado, el parlamentario afirmó que: “La senadora Provoste, el senador Castro, que son oficialistas o cercanos al Gobierno, han manifestado opiniones muy críticas (…). Tengo la incertidumbre que al menos unos tres, incluso hasta cuatro senadores (oficialistas o cercanos) pudiesen, eventualmente, tener algún voto a favor de la acusación”.

Devolución de los sobrecobros en cuentas de luz

El Ejecutivo anunció la presentación de una ley corta para adelantar la devolución de los cobros en exceso y entregarlos en una sola cuota. Al respecto, el diputado señaló que desde el inicio de esta controversia ha planteado la necesidad de que la devolución se realiza en una sola cuota.

“Porque no estamos hablando solamente de plata, sino que también del prestigio que se ha perdido muy fuertemente de la industria eléctrica”, enfatizó.

Salundatay adelantó que respaldará “ese tipo de proyectos de ley que tengan que ver con que a las personas les lleguen sus recursos de vuelta de forma rápida“, Además, aseguró que buscará convencer a su sector “para que se puedan allanar a esa idea”.