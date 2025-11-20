Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de febrero de 2026


Jeannette Jara reconfigura su campaña: salida de Quiroga marca un giro a tres semanas de la segunda vuelta

La postulante de Unidad por Chile solicitó la renuncia de su jefe estratégico por sus dichos contra el PDG, lo que se suma a críticas desde dentro el oficialismo por el mal resultado de primera vuelta.

Elecciones 2025

La campaña presidencial de Jeannette Jara enfrentó este jueves un remezón interno con la renuncia de su coordinador estratégico, Darío Quiroga, solicitada directamente por la abanderada de Unidad por Chile. La decisión se produjo luego de que se reflotaran los comentarios que éste realizó respecto del Partido de la Gente y la hermana de Franco Parisi.

En un comunicado difundido en la noche, el comando oficialista explicó que la salida de Quiroga “se enmarca en el fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial”, subrayando la necesidad de ajustar el equipo ante los desafíos de una nueva etapa del proceso electoral. El texto añadió un agradecimiento formal por el trabajo del estratega, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias de su relevo.

Durante el día proliferaron las declaraciones emitidas por Quiroga en abril, en su segmento “Ultrasolo” del programa Turno. En aquella ocasión, el sociólogo se refirió en tono burlesco al PDG y a Franco Parisi, describiendo el arribo del excandidato presidencial a Santiago como expresión de una organización “pobre” y “chanta”. También dirigió comentarios despectivos hacia la hermana de Parisi, aludiendo a su nombre “Zandra” como si fuera signo de “flaiterío”, desatando críticas transversales.

Consultada, la candidata Jara señaló que “a mí no me gustan los dichos clasistas, yo no soy esa clase de persona. No uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado”. Vocerías internas habían manifestado preocupación por el tono protagónico y frontal que Quiroga imprimía a su rol comunicacional, alejándose, decían, del enfoque que la candidata buscaba proyectar.

