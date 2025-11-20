No pueden superar los 25 km/h: inicia fiscalización a scooters en la Región Metropolitana

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de una herramienta electrónica creada en Chile, dio inicio a los controles de velocidad para scooters eléctricos en la capital. El ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, presentó el SC-25, un dispositivo en territorio nacional que permitirá realizar estas fiscalizaciones de manera directa en las calles.

El desarrollo de este instrumento fue encargado en diciembre de 2024 al Instituto Profesional Inacap, con el objetivo de crear un mecanismo capaz de monitorear la velocidad de estos vehículos y verificar si estaban habilitados para exceder el límite legal. Luego de un proceso exitoso, la institución concretó la fabricación del SC-25.

Según explicó el ministro Múñoz, este equipo “nos permite aquí en la calle poder fiscalizar, evaluar, si es que un scooter que está circulando (…) podría eventualmente circular a una velocidad mayor que la permitida”.

¿Usas scooter eléctrico? Entonces recuerda que no debe superar el límite de velocidad de 25 km/h El ministro Juan Carlos Muñoz, junto con @Fisca_MTT, dieron inicio a la marcha de blanca de la fiscalización a scooter eléctricos para contar con calles más seguras. pic.twitter.com/ZXMefB9Idy — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) November 20, 2025

Esta iniciativa, que replica una tecnología utilizada por la Policía Nacional de España, es considerada un plan pionero en el país y probablemente en toda Latinoamérica. Su implementación busca dar respuesta al notable incremento en el uso de scooters y a los siniestros asociados a su circulación. De acuerdo con los registros de Carabineros, durante 2024 se contabilizaron 145 siniestros con scooters, los cuales dejaron un saldo de 24 personas con heridas graves.

La normativa vigente es clara al establecer que si un scooter supera los 25 km/h, debe ser considerado un vehículo motorizado, lo que conlleva su inmediato retiro de la circulación y la aplicación de una multa para el conductor.

Al respecto, la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, recalcó la obligatoriedad de que los usuarios utilicen casco, elementos reflectantes, luces y respeten en todo momento las velocidades máximas permitidas.

El plan de fiscalización se desarrollará en dos etapas: durante noviembre y diciembre se llevará a cabo una marcha blanca de carácter educativo, para dar paso a partir del 1 de enero de 2026 a la aplicación efectiva de las multas y al retiro de aquellos vehículos que se encuentren fuera de la norma.