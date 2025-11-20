Pilotos de Latam acuerdan contrato colectivo y ponen fin a huelga histórica

Tras una paralización que se extendió por ocho días, los pilotos de Latam Airlines y la compañía lograron concretar un acuerdo, dando término a la primera huelga efectiva de este grupo desde 1997.

El proceso de negociación colectiva había sido iniciado por el Sindicato de Pilotos de Chile (SPL) el pasado 1 de septiembre. Este sindicato, que representa a 464 miembros activos —lo que equivale a más del 50% de los pilotos de la aerolínea en el país— vio cómo el conflicto se intensificó el 3 de noviembre, cuando un 97% de sus socios rechazó la última oferta de la empresa.

Este rechazo desencadenó cinco días de mediación obligatoria, la cual antecedió al inicio de la huelga el 12 de noviembre.

La resolución del conflicto se alcanzó bajo la mediación de la Dirección Nacional del Trabajo, lo que permitió la firma de un contrato colectivo que regirá para el período 2025-2028.

Al respecto, Mario Troncoso, presidente del SPL, puso de relieve la unidad y el compromiso demostrado por los pilotos a lo largo de este proceso. “Queremos agradecer la unidad, confianza y valentía de nuestros socios y socias, a los sindicatos chilenos y extranjeros que nos expresaron su apoyo y solidaridad, y a la autoridad de la Dirección del Trabajo por su mediación responsable y profesional en este proceso”, señaló.