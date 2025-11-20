Presunto pago al diputado Araya suma presión sobre Kast: oposición descarta daño a la candidatura

Un reportaje de CIPER reveló presuntos pagos por un millón 700 mil pesos del empresario Sergio Yáber al diputado republicano Cristian Araya, en el marco de la investigación por lavado de dinero vinculado al denominado caso Muñeca Bielorrusa.

La investigación señala eventuales intercambios de información que habrían sido utilizados para perjudicar a los parlamentarios del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini. Los antecedentes generaron reacciones inmediatas desde el oficialismo, que exigió explicaciones y pidió celeridad al Ministerio Público.

El diputado Marcos Ilabaca, miembro de dicha colectividad, cuestionó la eventual relación entre “actores líderes de una verdadera mafia de corrupción” y figuras políticas del Congreso.

“Sería importante que el diputado Araya dé la cara y el Partido Republicano dé cuenta respecto a los hechos denunciados”, señaló. El parlamentario subrayó que las escuchas difundidas por CIPER corresponden a diligencias dirigidas a organizaciones criminales y sostuvo que, si se confirman las irregularidades, Araya “debe responder”.

Asimismo, mediante una declaración pública, el PS expresó su “preocupación y rechazo” frente al reportaje, señalando que los hechos descritos “son de la máxima gravedad y dañan la confianza en las instituciones democráticas”.

El conglomerado pidió a la Fiscalía una “investigación exhaustiva” para establecer eventuales responsabilidades penales y políticas. Además, llamó a transparentar “el rol de todos los actores involucrados, incluidas eventuales conexiones políticas cercanas al liderazgo del Partido Republicano”.

En esa línea, el diputado frenteamplista Jaime Sáez afirmó que, de confirmarse estos antecedentes, “estaríamos hablando de un hecho de tremenda gravedad, de financiamiento irregular de la política, de campañas electorales”.

Según sus palabras, esto incluso podría tratarse de aportes irregulares a la campaña presidencial de José Antonio Kast, por lo que pidió “la máxima rigurosidad” al Ministerio Público. “El Partido Republicano tiene que dar explicaciones al país”, sostuvo.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, llamó a evitar juicios mediáticos sobre el caso. “Encuentro super injusto que a la gente se le condene por la prensa”, señaló en diálogo con CNN, enfatizando que no emitirá opiniones sobre Araya porque “no lo conozco” y carece de antecedentes directos.

Ossandón hizo un llamado a no extrapolar responsabilidades hacia José Antonio Kast o su campaña presidencial: “¿Qué tiene que ver Kast con la actuación personal de una persona que, si ha cometido un delito, tiene que pagarlo en grande? Hay que juzgarlo y condenarlo primero”. Consultado sobre posibles impactos políticos, respondió que “cada uno es responsable de sus actos” y que un eventual delito sería imputable únicamente al parlamentario involucrado.

Desde el Partido Republicano, su presidente Arturo Squella, señaló que revisó los antecedentes publicados y que también vio una declaración pública del diputado Araya. Si bien aseguró que aún no conversa directamente con él, defendió su versión: “El dice de manera clara y tajante que eso es mentira, que es falso”, afirmó.

Squella argumentó que la tesis planteada en el reportaje “queda coja” cuando se revisa la votación de la acusación constitucional contra el exministro Ulloa, pues “no solo el diputado Araya, sino que todos los diputados republicanos votaron a favor”. A su juicio, esto contradice la insinuación de que Araya habría actuado en coordinación con personas investigadas en la arista bielorrusa.

Respecto a si esto afectaría la candidatura de José Antonio Kast, el líder de la coalición afirmó: “Es uno de los tantos ataques que hemos recibido, (…) la verdad es que es uno por semana y evidentemente que lo que apuntan es a tratar de enlodar a las personas que forman parte de nuestra vereda política”.

Consultado por eventuales medidas internas, el timonel republicano señaló que toda decisión dependerá de la nueva información: “Uno siempre toma posiciones en función de la información que tiene. La trayectoria del diputado Araya nos hace reafirmar lo que hay detrás de su declaración”. De conocerse nuevos antecedentes, afirmó, el partido evaluará pasos a seguir.